Maman dit que le pédiatre de ses enfants lui fait payer 350 € juste pour être là

Après s’être fait facturer des frais annuels faramineux de 350 € par patient par le pédiatre de ses enfants, une mère de New York a décidé qu’il était grand temps pour elle de chercher ailleurs des soins pédiatriques.

Dans une vidéo TikTok, la mère, nommée Chelsea, explique que le coût pour ses trois enfants d’être patients s’élève à « plus de mille dollars [without] en comptant les assurances, les frais ou les co-paiements » et pense que quelque chose comme ça ne pourrait « arriver qu’à New York ».

La mère plaisante en disant que le coût annuel est « comme des frais de courtage pour le pédiatre ».

Vivre à New York est tout sauf bon marché, et élever des enfants dans la ville ne fait qu’alourdir le fardeau financier, il est donc compréhensible que cette mère de trois enfants ne soit pas trop contente du récent changement de la facture médicale de ses enfants.

Alors que la plupart des utilisateurs comprenaient les préoccupations de la mère, certains ont également déclaré que la pratique « n’est pas nouvelle, mais devient de plus en plus répandue » aux États-Unis.

Un utilisateur a exprimé: «C’est une chose partout. Pratiques de conciergerie. Mon médecin généraliste facture 1k. Inutile de dire que j’ai un nouveau DR.

De nombreux médecins font la transition de leurs services vers la médecine de conciergerie, une pratique médicale qui offre une forme de soins de santé hautement personnalisée qui accorde aux patients un accès complet à leurs médecins ainsi que d’autres avantages complets.

Cependant, comme beaucoup de choses dans la vie, cette qualité de soins a un prix.

Certains commentaires ont estimé que la pratique médicale coûteuse « vaut chaque centime ».

Un parent a répondu : « Ça vaut le coup ! Mes enfants sont grands maintenant mais je l’ai fait dans une banlieue à l’extérieur de Detroit. Je n’ai jamais attendu même à la dernière minute, ET ils ont fait des visites à domicile. INESTIMABLE!!! »

« Je suis presque sûr que tous les meilleurs médecins finiront par devenir concierge et ça me va », a écrit un autre utilisateur.

Bien qu’il existe de nombreux avantages inclus dans la médecine de conciergerie, il y a quelque chose à dire sur la nature exclusive de la pratique.

Dans l’état actuel des choses, la disproportion du ratio fournisseur-patient aux États-Unis a rendu difficile pour les gens de répondre à leurs besoins médicaux.

L’essor de la médecine de conciergerie amplifie ce problème lorsque les médecins privatisent leurs services de qualité uniquement à ceux qui en ont les moyens. Cela soulève par conséquent la question de savoir si des soins de santé de premier ordre sont un droit intrinsèque ou un privilège mérité.

D’un autre côté, un utilisateur a noté : « Les pédiatres sont incroyablement sous-payés par les compagnies d’assurance… Que suggérez-vous aux médecins de faire ? »

En d’autres termes, les frais annuels et autres débours permettent aux médecins d’offrir une expérience centrée sur le patient sans avoir à faire face aux barrières érigées par les compagnies d’assurance, alors sont-ils vraiment à blâmer ?

La réponse à cette question varie, mais une chose est certaine : nous devons bâtir un meilleur système de santé.

