«Kung Fury 2» dévoile une nouvelle image du plateau de tournage

Rolléco Chariot inox classe C2, 1 plateau Inox

Ce chariot de manutention est fabriqué à partir d’acier inoxydable classe 2. Il se dévoile avec une plateforme et est aussi pratique qu’utile ! Ce chariot inox classe C2 est facile à déplacer grâce à ses 4 roues pivotantes dont 2 sont dotées de freins. Ce chariot de transport sera votre allié pour travailler en toute sécurité et dans divers secteurs d’activité ! Repliable sur lui-même et pouvant supporter jusqu’à 100 kg de charge maximale, il se rendra vite indispensable dans toutes les infrastructures professionnelles.