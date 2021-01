Horoscope du jour Sagittaire du mercredi 22 janvier 2021

Amour / Couple *****

Quelques perturbations pourraient traverser votre couple qui trouvera malgré tout sa solidité dans votre capacité à garder la lucidité sur vos forces mais aussi vos difficultés. Ni vous ni votre compagnon ne vous leurrez sur les obstacles qui vous attendent. Mais vous êtres prêts à affronter cela ensemble.

Amour / Célibataire *****

Vous serez enfin prête à vous détacher de votre passé et à aller de l’avant. Vous accepterez enfin un rendez-vous de la part d’un prétendant qui vous attend depuis déjà un bout de temps… Vous vous rendrez compte que de belles choses vous attendent et vous ne comptez pas vous en priver à cause de mésaventures amoureuses passées…

Travail ****

Des malentendus pourraient survenir avec certains de vos collègues. Vous penserez vous être parfaitement compris et vous vous rendrez finalement compte que ce ne sera pas le cas…Ce qui pourrait avoir quelques répercussions sur la concrétisation d’un projet à réaliser en commun. Ce qui vous poussera à communiquer davantage pour que ce soit la dernière fois !

Bien Être ***

Votre rythme de vie devra quelque peu être rééquilibré pour espérer retrouver votre vitalité dans le jours à venir. Vous négligez beaucoup trop les aliments bons pour votre santé et leur préférez le menu hamburger, frites et soda sucré !