Olivia Wilde félicite Harry Styles pour son rôle de soutien dans un film dirigé par une femme – mais il ne fait que le strict minimum

Olivia Wilde et Harry Styles ont été le sujet de conversation des tabloïds depuis que leur romance supposée a fait des vagues en ligne.

Wilde, qui a réalisé le film dirigé par des femmes Ne t’inquiète pas chérie, avec Harry Styles, peut-être le petit-ami de Florence Pugh et Olivia, s’est récemment rendu sur Instagram pour féliciter Styles pour avoir été un acteur de soutien et avoir laissé Pugh briller sous les projecteurs en tant qu’actrice principale.

Le post d’Olivia Wilde, qui a recueilli plus de 500000 likes au moment de cette publication, se lit comme suit:

«Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films dirigés par des femmes. L’industrie les a amenés à croire que cela réduisait leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir du financement pour des films axés sur des histoires féminines. Pas de blague, il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi cela pourrait valoir la peine de permettre à une femme de détenir la vedette. Entrez: @harrystyles, notre «Jack». Non seulement il appréciait l’opportunité de permettre au brillant @florencepugh de tenir le devant de la scène en tant que notre « Alice », mais il a imprégné chaque scène d’un sens nuancé d’humanité. Il n’était pas obligé de rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour par son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer.

Alors que la publication de Wilde faisant l’éloge de Styles a reçu une tonne d’éloges, certains utilisateurs de médias sociaux ont souligné que Styles faisait littéralement le travail pour lequel il avait été embauché.

« J’adore olivia wilde mais fille [grimace emoji] pourquoi félicitons-nous les hommes pour faire le strict minimum. c’est littéralement son travail », a tweeté un fan, tandis qu’un autre a dit, «Florence Pugh est celle qui mène. Il n’a rien permis. Il reçoit des éloges pour son travail, wow. Ouais, nous savons qu’ils sortent ensemble, mais c’est une mauvaise prise.

Un autre utilisateur de Twitter a souligné avec désinvolture le fait que l’éloge de Wilde pour Pugh dépendait totalement de Styles, ce qui, encore une fois, va à l’encontre de l’objectif.

« Ce n’est pas Olivia Wilde qui essaie de nous dire que Florence Pugh est géniale, c’est grâce à son casting de son petit ami », a tweeté l’utilisateur des médias sociaux.

Et ils ont raison.

Rien contre Harry Styles, car à tous égards, il semble être un mec debout, et on comprend d’où vient Olivia Wilde.

Il est également important de noter que Wilde a écrit un article félicitant Pugh pour son travail dans Ne t’inquiète pas chérie avant de publier son hommage à Harry Styles.

Cependant, son hommage à sa «principale dame» a été incroyablement court et – comment dire – pas aussi passionné en comparaison:

«Travailler avec un acteur aussi talentueux et courageux que @florencepugh est le rêve de tout réalisateur. Je vous serai toujours reconnaissant, Flo. Ce fut un honneur d’être votre capitaine. J’ai hâte que le monde entier voie le travail étonnant que vous avez mis dans ce film. Tom Cruise run + compétences Meryl = LE FLO. Un merci spécial à personne de m’avoir dit un [sic] J’ai eu du ruban adhésif collé à mes fesses en ce moment. Je t’aime, ne t’inquiète pas chérie [hearts]. »

Bien que ce soit formidable qu’Olivia Wilde ait pris le temps de donner publiquement crédit aux acteurs, actrices et à l’équipe de production sur le tournage de Ne t’inquiète pas chérie, c’est un rappel brutal que nous devons cesser de féliciter les hommes pour avoir fait le strict minimum quand il s’agit de «laisser les femmes diriger», car avouons-le: les femmes n’ont pas besoin d’hommes pour les laisser diriger.

Nous avons besoin que les gens reconnaissent que les femmes sont pleinement capables de diriger, que ce soit au cinéma ou à la télévision, dans la salle de conférence, dans la maison – où que ce soit – sans l’aide d’un homme.

Cela ne veut pas dire que Harry Styles mérite zéro louange pour son travail sur le film très attendu – mais nous ne pouvons pas célébrer le succès de quoi que ce soit dirigé par des femmes si nous ne donnons pas pleinement crédit là où le mérite est dû.

