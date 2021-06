WhatsApp sur iOS pourrait bientôt obtenir des raccourcis de « recherche d’autocollants », l’application Android reviendra à la couleur verte dans les notifications

15 juin 2021 09:58:02 IST

WhatsApp met constamment à jour l’application avec de petits et grands ajustements ici et là. Les dernières mises à jour apportent un petit quelque chose pour les utilisateurs Android et iOS. Comme trouvé dans la version bêta iOS 2.21.120.9 et v2.21.12.12 sur Android, par WABetaInfo, les utilisateurs d’iPhone pourraient bientôt voir un raccourci « rechercher un autocollant » sur le WhatsApp application. Quant aux utilisateurs d’Android, la mise à jour semble petite, mais elle résout un problème que beaucoup d’utilisateurs ont signalé : WhatsApp restaure la couleur verte dans les notifications sur Android.

Raccourci « Rechercher des autocollants » sur iOS

Selon la dernière mise à jour du programme bêta de TestFlight, WhatsApp pour iOS obtiendra bientôt un raccourci de « recherche d’autocollants ». WhatsApp a déjà testé cette fonctionnalité sur Android.

À partir de maintenant, à côté de la barre de saisie, les utilisateurs iOS voient une icône d’autocollant, qui les mène à une section où les utilisateurs peuvent rechercher des GIF et des autocollants.

Cependant, avec la mise à jour, les utilisateurs verront bientôt que l’icône de l’autocollant commence à clignoter pour les avertir chaque fois que WhatsApp trouve un autocollant correspondant au texte qu’ils tapent.

La vidéo ci-dessous montre à quoi ressemblerait la fonctionnalité :

Couleur verte dans les notifications à restaurer sur Android

Récemment, WhatsApp sur Android a supprimé la couleur verte dans les notifications pour la remplacer par une nouvelle police bleu foncé. Cependant, peu de temps après, plusieurs utilisateurs se sont plaints que la nouvelle couleur rend le texte difficile à lire. Ainsi, avec la mise à jour bêta v2.21.12.12 sur Android, WhatsApp restaure la couleur verte dans les notifications.

.

