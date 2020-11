La bio Twitter de Kamala Harris comprend un simple acte de solidarité trans

Kamala Harris sera le prochain vice-président des États-Unis. (Tom Williams / CQ-Roll Call / Getty)

Avec Donald Trump carrément vaincu, Kamala Harris n’a pas perdu de temps à mettre à jour sa biographie sur Twitter – et cela comprenait un petit acte de gentillesse qui en disait long.

Quelques instants après que Joe Biden a franchi le seuil de 270 voix électorales requis pour la victoire, lui et Harris ont rafraîchi leur biographie avec les mots que nous attendions tous de voir: «président élu» et «vice-président élu».

Biden le décrit comme « mari à @DrBiden, fier père et grand-père »et« prêt à mieux reconstruire pour tous les Américains », tandis que Harris lit« sénateur, épouse, Momala, tante. se battre pour le peuple.

Mais ce n’est pas tout. À la fin de sa biographie, la vice-présidente élue des États-Unis d’Amérique a fièrement partagé ses pronoms: «Elle / elle».

Vice-président élu @KamalaHarris a ses pronoms dans sa bio Twitter 👍🏽👍🏽👍🏽🌈🌈🌈 pic.twitter.com/spvHC62b1Q – Sanjay Sood-Smith (@sanjaysoodsmith) 7 novembre 2020

Harris a inclus ses pronoms dans sa biographie depuis un certain temps maintenant, aux côtés d’Elizabeth Warren, Pete Buttigieg et de nombreux autres démocrates progressistes. Mais c’est toujours significatif de les voir là-bas aux côtés de son nouveau titre, le deuxième plus haut poste du pays.

Il est important pour les personnes cisgenres d’inclure des pronoms, car cela normalise l’acte sans mettre le fardeau sur les personnes trans. Plus les gens cis font cela, plus cela enlève de pouvoir à ceux qui abusent délibérément et méprisent les personnes trans en ligne.

Il a été prouvé que l’utilisation constante du nom et des pronoms corrects pour les personnes trans peut réduire leurs taux d’anxiété, de dépression et de pensées suicidaires à presque les mêmes niveaux que leurs homologues cisgenres – c’est pourquoi l’affichage des pronoms est l’un des moyens les plus simples d’être LGBT +. allié.

Le fait que Kamala Harris le fasse signifie pour ses 8,8 millions d’adeptes et pour l’Amérique dans son ensemble, qu’elle est sensible aux besoins des personnes trans, comprend leurs problèmes et soutient leurs droits dans un pays qui a passé les quatre dernières années à attaquer sans relâche. leur.

Il renforce les engagements du vaste plan d’action LGBT + de Joe Biden et rappelle que la communauté LGBT + aura bientôt deux puissants alliés à la Maison Blanche.

Bien que ces deux petits mots ne semblent pas grand-chose, ils envoient un message clair de dignité et de respect aux personnes trans, leur garantissant qu’elles se sentiront vues dans l’administration Biden-Harris à venir. De plus, cela signifie que Harris sera le vice-président le plus inclusif depuis – eh bien, Joe Biden.