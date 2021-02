Une fillette de 5 ans utilise l’argent de la fée des dents pour fabriquer des «  sacs d’amour  » pour les sans-abri

Dans un bel acte de gentillesse, une fillette de 5 ans a transformé ses 50 € en 20 «sacs d’amour» à offrir aux sans-abri.

Amaya Thompson, de Stevenage, Hertfordshire, a gagné une grosse somme de 50 € de la fée des dents pour avoir perdu deux dents.

Au lieu de dépenser de l’argent pour un nouveau jouet ou un nouveau jeu, la petite fille a décidé de rendre l’argent aux personnes qui en avaient le plus besoin.

Thompson a demandé à sa mère Samantha Field, 34 ans, si elle pouvait le donner aux sans-abri.

Avec l’aide de sa mère, ils ont créé 20 sacs remplis de friandises, dont de la nourriture, des articles de toilette et une jolie lettre et un dessin réalisés par Thompson elle-même.

Leur intention était de répandre le bonheur et les sourires.

Thompson a été inspirée en voyant les sans-abri recevoir de l’argent d’autres personnes et c’est ce qui l’a motivée. C’est aussi la raison pour laquelle les goody bags ont été nommés «sacs d’amour».

Les sacs ont été distribués aux sans-abri par l’intermédiaire d’une organisation caritative locale, Feed Up Warm Up. Le sentiment qu’il a créé pour Thompson et Field les a incités à créer plus de sacs.

En 48 heures environ et une page JustGiving plus tard, ils ont pu récolter 1 165 €.

Même avec son aide, Field sait que toute l’idée est née et a grandi avec Thompson et sa générosité.

«Je suis tellement fier d’elle. Elle a évidemment eu beaucoup de contribution de ma part, mais tout a été son idée et c’est ce qui a été si spécial à ce sujet.

La lettre contenait une note sincère expliquant le but et l’idée du sac avec le titre: « Bonjour à quiconque lit cette lettre. »

Amaya Thompson, aussi heureuse que possible en remplissant ses «sacs d’amour».

Field a expliqué que la raison pour laquelle Thompson avait reçu autant d’argent pour avoir perdu ses deux dents était qu’elle était la seule petite-fille et l’unique enfant.

«Elle est une enfant unique, et une seule petite-fille aussi, alors elle est très bien soignée – elle ne se passe jamais de rien. J’ai toujours été du genre à lui rappeler qu’elle a beaucoup de chance pour ne pas se complaire avec les choses qu’elle obtient. Dit Field.

«Je suis très attaché à m’assurer qu’elle est gentille avec les autres. Elle vient d’avoir deux dents chez le dentiste et, comme vous pouvez l’imaginer, étant une petite-fille unique, elle a fini par recevoir beaucoup d’argent », a-t-elle ajouté.

Field n’était pas timide quand il s’agissait de parler de sa fille. Elle était « fière » de son petit enfant de 5 ans et à juste titre.

«Elle a toujours été très gentille, c’est comme ça que j’ai voulu l’élever et elle est consciente qu’il y a beaucoup d’enfants qui n’obtiennent pas autant qu’elle», a déclaré Field. «C’est le genre d’enfant qui te donnerait son dernier Rolo même si tu étais une étrangère, elle est tellement adorable. Je suis tellement fier d’elle.

La lettre incluse dans les sacs était signée dans un ton mignon: «J’espère que ce sac vous fera sourire et vous fera vous sentir chanceux et spécial. Beaucoup d’amour et de câlins, Amaya xxx »

Les «sacs d’amour» décorés étaient remplis de désinfectant pour les mains, de brosses à dents, de nourriture, de shampoing sec, de déodorant et d’un dessin et d’une lettre de Thompson.

Le but de chaque parent lorsqu’il élève un enfant est qu’il grandisse pour être fort, humble et gentil avec les autres.

Field n’a pas à se soucier de savoir si elle a réussi ou non.

Amaya Thompson est l’une des nombreuses histoires où les enfants décident de redonner au lieu de tout garder pour eux et vous adorez la voir.

Un cadeau de 50 € s’est transformé en 1165 € pour les sans-abri, tout cela parce qu’une petite fille adorable a décidé qu’elle voulait aider les autres et leur mettre un sourire.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop