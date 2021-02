Des biologistes et des gens ingénieux se rassemblent pour sauver le condor colombien en danger

17 févr.2021 12:06:33 IST

Rosendo Quira secoue silencieusement une plante médicinale pour attirer un condor vers l’appât. L’oiseau de proie glisse à travers les nuages ​​au-dessus de la Colombie vers un col de montagne à quelque 3200 mètres au-dessus de la mer. Au fur et à mesure que cette scène se déroule, une caméra cachée se met en marche pour enregistrer le rituel. Parmi un groupe de quelque 300 volontaires, dont beaucoup sont des autochtones comme Quira, l’homme de 52 ans se distingue par ses connaissances ancestrales. Les volontaires se sont déployés le week-end dernier sur 100 sites à travers la Colombie pour mener le tout premier recensement de l’oiseau emblématique de la cordillère des Andes.

Quira, médecin traditionnel de la réserve indigène de Purace, laisse un morceau de viande sur un rocher et utilise un brin de sauge pour l’arroser d’une infusion d’herbes. Dans son autre main, il tient un bâton, tandis que son sac à dos est rempli de plantes médicinales. Peu de temps après, un oiseau s’étendant sur trois mètres de bout d’aile à bout d’aile apparaît à travers les nuages ​​recouvrant la clairière et descend pour se régaler de l’offrande.

Les indigènes Kokonukos considèrent à la fois le condor et le rocher où il se perche comme sacrés.

Les bénévoles aident les biologistes à compter les condors, l’un des plus grands oiseaux de proie au monde, pour aider l’espèce à survivre. Les experts estiment qu’il n’y a que 130 condors dans les Andes colombiennes, où l’animal est en danger critique d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature.

À l’échelle mondiale, l’existence du condor est proche d’être menacée.

« Nous devons savoir combien il y en a dans le pays et dans quel état ils se trouvent », a déclaré la biologiste Adriana Collazos, qui a installé la caméra cachée. AFP.

Le recensement est l’initiative d’un certain nombre d’ONG, dont les parcs naturels nationaux de Colombie et la Fondation néotropicale.

Le «messager du soleil»

Il n’y a jamais eu de recensement des condors colombiens.

Les peuples autochtones de Purace dans le sud-ouest du pays disent qu’il y a au moins une paire de ces oiseaux monogames vivant sur leur territoire, mais certains affirment avoir repéré une autre femelle solitaire. Les biologistes espèrent que leurs caméras résoudront le mystère.

«Si ça approche, c’est parce que nous sommes spirituellement bien, si ça ne s’approche pas, c’est parce que nous échouons», a déclaré Quira après sa rencontre rapprochée avec le condor.

Pour sa communauté, le condor est «le messager du soleil» – il peut avertir des menaces imminentes ou prédire le changement climatique. Quira dit qu’un condor est venu le voir dans un rêve avec des recettes pour guérir les malades. Le condor se trouve dans les Andes, du Venezuela au nord à l’extrême sud du Chili et de l’Argentine.

L’expansion de l’agriculture et de l’élevage dans les territoires de haute montagne où vit le condor sont les principales menaces à sa conservation.

Et les femelles ne pondent qu’un œuf tous les deux à trois ans.

En 2018, un couple de condor a été retrouvé empoisonné dans le centre du pays. Les écologistes ont réussi à les sauver et à les ramener dans la nature quelques mois plus tard. Mais les agriculteurs utilisent souvent du poison pour protéger leurs animaux des attaques. Bien que les condors, qui peuvent peser entre 9 et 15 kilogrammes, soient des charognards, ils sont connus pour attaquer des animaux vivants à l’occasion.

Potentiel de « perte mortelle »

« Connaître les populations d’espèces est le point de départ pour proposer des stratégies de conservation », a déclaré Fausto Saenz, directeur scientifique de la Fondation Neotropical.

Saenz espère obtenir les premiers résultats du recensement dans trois semaines.

Le recensement permettra aux futurs efforts de repeuplement de maintenir un équilibre entre les hommes et les femmes. Près de la moitié des condors de Colombie ont été élevés en captivité et relâchés dans les Andes dans le cadre de ces initiatives. Bien que les indigènes de Purace croient que les caméras cachées dérangent l’oiseau sacré, ils travaillent avec les biologistes dans le but d’aider le condor à survivre.

« Ne pas avoir ce symbole serait une perte fatale pour notre réserve », a déclaré Javier Jojoa, le gouverneur par intérim de la réserve Purace.

.

