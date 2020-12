Offset riposte après que Snoop Dogg critique le WAP de Cardi B

Snoop Dogg avait une interprétation surprenante du hit de Cardi B, «WAP».

Et le mari de Cardi, Offset, n’est pas là pour ça.

« Oh mon Dieu, ralentis. Comme, ralentis, et ayons un peu d’imagination. » Snoop, qui a eu ses propres bars salaces au fil des ans, a parlé de «WAP» à la question de Central Avenue. «Ayons, vous savez, de l’intimité, une certaine intimité là où il veut découvrir plutôt que vous le lui dites.

Bien que Card n’ait pas encore pesé sur les mots surprenants de Snoop, voici ce qui s’est passé lorsque TMZ a demandé.

« J’adore Snoop, mec, » clarifia Offset avant d’entrer. « Elle a grandi. Je ne suis pas dans les affaires des femmes alors je vais juste rester là et je déteste quand les hommes font ça. Parce que je ne fais pas ça. Je m’en fiche si une fille aurait dit quelque chose de mal à mon sujet, vous savez ce que je dis? Alors peut-être que les règles et les lois sont différentes.

C’est un record n ​​° 1. N’importe qui peut dire ce qu’il veut dire. C’est 6x platine en 3-4 mois. Et ce n’était pas si mal parce que c’est un record n ​​° 1. En tant que rappeurs, nous parlons de la même merde. Les hommes ne peuvent pas parler des femmes; ils sont trop puissants, d’abord. Et il y a beaucoup d’autonomisation des femmes. Nous n’avons jamais eu autant d’artistes féminines qui dirigent la merde. Ils nous rattrapent et établissent des records. «