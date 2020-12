Un homme de Las Vegas monte sur l’aile de l’avion se préparant au décollage

Un homme de Las Vegas a été arrêté après être monté sur l’aile d’un avion au départ.

Un homme de Las Vegas a été arrêté, samedi, après avoir grimpé avec succès sur l’aile d’un avion alors qu’il s’apprêtait à décoller de l’aéroport international McCarran. Jono Searle / L’incident s’est produit vers 14h00 sur le vol 1367 de Las Vegas à Portland. Le pilote a remarqué que l’homme s’approchait de l’avion et a informé la sécurité. Les passagers ont enregistré sur leur téléphone depuis l’intérieur de l’avion alors que l’homme montait ensuite dans l’aile de l’avion. Après avoir enlevé ses chaussettes et ses chaussures, l’homme glisse de l’aile et tombe sur le tarmac. Les agents ont mis l’homme en garde à vue et il a été emmené dans un établissement médical. On pense que l’homme n’était pas censé être un passager sur le vol. «Le vol 1367 d’Alaska Airlines reliant Las Vegas à Portland se préparait au décollage lorsque le pilote a remarqué qu’un individu avançait vers l’avion. Les pilotes ont notifié la tour », lit-on dans un communiqué d’Alaska Airlines. «Les forces de l’ordre ont été dépêchées et ont pu appréhender l’individu. Nos invités et nos employés sont en sécurité et nous travaillons avec les forces de l’ordre. L’avion est retourné à la porte pour une inspection complète. L’avion devait décoller à 12h30 mais n’a pas pu prendre son vol avant 16h48. [Via]