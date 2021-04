Joshua Bassett fait l’éloge de Deja Vu d’Olivia Rodrigo suite à des rumeurs selon lesquelles il s’agit de lui

Joshua Bassett a également déclaré que « le monde ferait mieux de surveiller » l’album d’Olivia Rodrigo sur Instagram.

Joshua Bassett a fait l’éloge de ‘Deja Vu’ d’Olivia Rodrigo en suivant les théories selon lesquelles la chanson virale de TikTok a été inspirée par lui.

Les fans de Joshua Bassett et Olivia Rodrigo seront déjà bien conscients que les deux High School Musical: The Musical: La série les étoiles ont une histoire ensemble. Joshua et Olivia seraient devenus un couple en 2020 avant de se séparer et Joshua aurait commencé à sortir avec Sabrina Carpenter.

Depuis lors, Joshua, Olivia et Sabrina ont tous sorti plusieurs chansons à succès qui pourraient avoir été inspirées par leur triangle amoureux supposé. L’une de ces chansons est «Deja Vu» et maintenant Joshua a révélé ce qu’il pense de la nouvelle chanson d’Olivia.

Joshua Bassett dit qu’il aime Deja Vu d’Olivia Rodrigo. Photo: Kevin Winter / Getty Images, @joshuatbassett via Instagram

S’adressant à Instagram dimanche 25 avril, Joshua a publié une histoire dans laquelle il a fait l’éloge d’Olivia et de « Deja Vu » en particulier. Il a écrit: « SUUUUUUPER tardivement mais! J’aime tellement cette chanson @oliviarodrigo !!! le monde ferait mieux de faire attention à l’album !!! »

Les fans ont été choqués de voir Joshua faire l’éloge de la chanson étant donné que les gens pensent que « Deja Vu » pourrait être à propos de lui.

Dans ‘Deja Vu’, Olivia chante à propos d’un ex faisant exactement les mêmes choses qu’ils ont faites avec elle, avec une nouvelle petite amie et les fans ont vite compris que l’ex en question était Joshua. Elle chante: « Une autre actrice, je déteste penser que j’étais juste votre type » et la ligne semble faire référence à la relation rumeur entre Joshua Bassett et Sabrina Carpenter.

Ce n’est pas la première fois que Joshua fait non plus l’éloge d’Olivia sur Instagram. En janvier, il a publié une histoire sur Instagram à propos du «Permis de conduire» avec la légende: «une si bonne chanson! Félicitations @ olivia.rodrigo». Comme, les fans de ‘Deja Vu’ pensent que ‘Drivers License’ a été inspiré par la rupture de Joshua et Olivia.

Dans l’état actuel des choses, Olivia n’a réagi à aucun des commentaires de Joshua sur sa musique. Nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

