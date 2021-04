L’hélicoptère Ingenuity de la NASA termine avec succès son deuxième vol sur Mars

23 avr.2021 14:58:31 IST

Quelques jours après avoir effectué avec succès son premier vol vers Mars, l’hélicoptère Ingenuity de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a effectué son deuxième vol le 22 avril. L’hélicoptère Ingenuity a décollé à 5 h 33, heure avancée de l’Est. Selon la NASA, le nouveau vol a duré 51,9 secondes et l’hélicoptère est monté à 5 mètres. Il avait ajouté plusieurs nouveaux défis au cours du deuxième vol comme une altitude maximale plus élevée, un mouvement latéral et une durée plus longue.

Bob Balaram, l’ingénieur en chef du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, a déclaré: «Jusqu’à présent, la télémétrie technique que nous avons reçue et analysée nous indique que le vol a répondu aux attentes et que notre modélisation informatique antérieure a été précise. Nous avons deux vols de Mars sous nos ceintures, ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup à apprendre pendant ce mois d’ingéniosité ».

Lisez aussi: Comment l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a-t-il effectué son premier vol sur une autre planète?

En comparant les deux vols vers Mars, le premier vol a atteint trois mètres au-dessus de la surface, tandis que l’Ingenuity a grimpé à 5 mètres sur son second. Alors que l’hélicoptère flottait pendant un certain temps, son système de commande de vol a effectué une légère inclinaison (cinq degrés). Avec cette inclinaison, la poussée de la contre-rotation a accéléré l’engin latéralement sur deux mètres.

Selon le JPL Nasa rapport, la mission Ingenuity Mars Helicopter est une démonstration technologique à haut risque et à haut rendement. De plus, si Ingenuity devait faire face à des difficultés au cours de sa tâche de 30 sol, la mission de rover Perseverance Mars de la NASA ne serait pas affectée.

Les rapports suggèrent également que l’exploitation d’un avion de manière contrôlée sur Mars est beaucoup plus difficile que de voler sur Terre.

Lisez aussi: Rencontrez l’ancien élève de l’IIT, le Dr J (Bob) Balaram, l’homme qui a aidé à concevoir l’hélicoptère Ingenuity de la NASA

À propos d’Ingenuity Helicopter

L’hélicoptère a été construit par JPL, qui succède également à ce projet de démonstration technologique pour le siège de la NASA. L’hélicoptère Ingenuity Mars est une démonstration d’une nouvelle capacité aérienne que la NASA pourrait utiliser à l’avenir. Actuellement, il n’est pas prévu de mettre un deuxième hélicoptère sur Mars. Mais l’ingénieur en chef du projet, Bob Balaram, a confirmé que son équipe avait commencé à esquisser les conceptions d’un plus gros hélicoptère sur Mars capable de transporter quelque 10 livres d’équipement scientifique.

Lisez aussi: L’hélicoptère Ingenuity de la NASA effectue avec succès son premier vol dans le cratère Jezero sur Mars

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂