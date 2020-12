La femme d’Elliot Page: Qui est Emma Portner?

Elliot Page, anciennement connue sous le nom d’Ellen Page, s’est déclarée transgenre dans une lettre émotionnelle publiée sur leurs plateformes de médias sociaux le 1er décembre.

Page a reçu une tonne de soutien de la part de fans, d’amis et d’autres célébrités du monde entier, mais son plus grand partisan réside dans sa partenaire, Emma Portner.

«Je t’aime tellement Elliot», a écrit Portner dans un commentaire Instagram sur la publication de Page qui a révélé la nouvelle.

Qui est la femme d’Elliot Page, Emma Portner?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Emma Portner et sa relation avec Elliot Page.

Emma Portner est canadienne.

Portner est née à Ottawa, Ontario, Canada le 26 novembre 1994, ce qui fait d’elle une Sagittaire.

C’est une danseuse professionnelle.

Emma Portner a commencé à danser à un jeune âge et a commencé à attirer l’attention du pays après qu’une vidéo de danse de la sienne intitulée «Dancing in the Dark» soit devenue virale en 2012.

«Je ne m’attendais pas à ce que la vidéo génère la réaction qu’elle a provoquée», a-t-elle déclaré dans une interview en 2016.

Elle a également chorégraphié et est apparue dans le clip de la chanson de Justin Bieber, «Life is Worth Living».

Elle consacre une grande partie de son temps à la danse.

Ce qui ne devrait pas être une surprise!

Portner a révélé qu’elle consacrait au moins deux heures par jour à «explorer» dans le studio de danse.

« Je passe au moins deux heures par jour à explorer en studio », a déclaré Portner. « J’enregistre tout, puis je regarde le tout en avant et en arrière. Je me donne des tâches pour améliorer ma danse. »

Portner enseigne également la danse au Broadway Dance Center de New York.

L’heureux couple réside à New York et Portner donne des cours de danse au Broadway Dance Center.

«Emma enseigne à un cours d’exploration, de partage et de repoussement des limites. Sa chorégraphie est physique, en constante évolution et affectée par toutes les formes de danse. Elle propose un mélange de techniques commerciales contemporaines, de techniques modernes et de principes de travail au sol avec une influence du robinet », lit-on dans la biographie de son instructeur.

C’est une militante.

Portner est fière de faire partie de la communauté LGBTQ + et soutient son partenaire, Elliot, sans condition.

Elliot Page se glissa dans les DM de Portner.

Une vraie romance moderne!

Page et Portner se sont rencontrés après que Page l’ait remarquée sur Instagram et, à la manière du millénaire, se sont glissés dans les DM du danseur.

« Je pensais, putain, cette fille est si talentueuse et si cool », a déclaré Page. «J’ai tout de suite su que nous étions tous les deux des esprits créatifs.»

Page et Portner se sont enfuis en 2018.

Portner et Page se sont enfuis le 3 janvier 2018, ce qui a été une surprise pour la plupart, car il n’y avait pas d’annonce officielle sur les fiançailles du couple.

«Je ne peux pas croire que j’arrive à appeler cette femme extraordinaire ma femme», a écrit Page sur Instagram, partageant une photo des alliances minimalistes du couple.

Portner a fait écho à ce sentiment en écrivant «Je t’aime» en majuscules.

Portner est «tellement fier» de la décision de Page de devenir trans.

Portner a republié la lettre émotionnelle de Page sur son propre compte Instagram et a écrit un hommage réconfortant à son partenaire.

«Je suis tellement fier de @elliotpage. Les personnes trans, queer et non binaires sont un cadeau pour ce monde », a-t-elle écrit.

«Je demande aussi de la patience et de l’intimité, mais que vous vous joignez à moi dans le soutien fervent de la vie trans chaque jour. L’existence d’Elliot est un cadeau en soi. Brille sur la douce E. Je t’aime tellement », finit-elle.

