Bam Margera règle son procès Jackass 4

Bam Margera a finalement acheté sa querelle contre l’ancienne co-star de Jackass Johnny Knoxville après avoir réglé son procès pour licenciement abusif à l’amiable.

L’un des membres de longue date de l’équipe de Jackass, Margera a été licencié du tournage de leur dernier film Jackass Forever, ce qui, selon ses anciens collaborateurs, était dû à son comportement et à ses problèmes de santé.

Cependant, l’homme de 42 ans a vu les choses différemment et a donc poursuivi non seulement Knoxville en justice, mais aussi Spike Jonze, Jeffrey Tremaine ainsi que Paramount Pictures, MTV, Dickhouse Entertainment et Gorilla Flicks.

Crédit : Instagram/Bam Margera

Le cœur du cas de Margera était qu’il se sentait obligé de signer un accord qu’il appelait «torture psychologique», avec tant de conditions incluses qu’il était impossible de s’y conformer. Il dit qu’en conséquence, il a été licencié.

Cependant, TMZ a maintenant signalé avoir vu un nouveau document judiciaire indiquant que le cascadeur demande maintenant de rejeter le procès avec un règlement probable par la suite. Les termes de ce règlement restent privés.

Dans le procès lui-même, Margera avait affirmé qu’il avait été contraint de signer un «accord de bien-être» tout en prenant du temps en cure de désintoxication en 2019. C’était censé être une condition de sa participation à Abruti pour toujours et c’est quelque chose qu’il a affirmé qu’il était incapable de passer devant un avocat, étant donné qu’il était dans une institution à l’époque.

Margera a été invitée à passer régulièrement des tests de dépistage de drogue et d’alcool ainsi qu’à prendre diverses drogues qui, selon la star, l’ont laissé déprimé et épuisé.

Camarade Jackass Johnny Knoxville. Crédit : Instagram

Margera ne l’a pas fait et a rapidement été testée positive pour Adderall, ce qui a entraîné le lancement de la production du film. Margera a déclaré dans le procès qu’Adderall lui avait été prescrit par des médecins depuis plus d’une décennie.

Il est allé encore plus loin, comparant sa situation à la tutelle de Britney Spears, et a qualifié les accusés d' »inhumains » et de « discriminatoires ».

À la fin de l’année dernière, Steve-o avait expliqué en quoi consistait en réalité la soi-disant « servitude de conservation » de Margera.

« Ce n’est pas une tutelle, c’est une tutelle », a-t-il déclaré.