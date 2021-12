Candy Palmater meurt, la star de Candy Show et Trailer Park Boys avait 53 ans

Une triste nouvelle arrive alors que Candy Palmater serait décédée. L’actrice et comédienne canadienne, qui a dirigé Le spectacle de bonbons et est apparu le Garçons du parc à roulottes, est décédée paisiblement à son domicile de Toronto le jour de Noël. La cause du décès n’a pas été révélée, mais son décès a été confirmé par sa partenaire et manager, Denise Tompkins. Palmater avait 53 ans.

« Publié par Denise. J’ai quelques mots. Candy est décédée subitement aujourd’hui à la maison. Je publierai des informations bientôt », a posté Tompkins sur Le spectacle de bonbonsle compte Instagram de samedi.

Le spectacle de bonbons a été créé et hébergé par Palmater sur APTN. Elle a également été co-animatrice régulière de l’émission-débat de l’après-midi de CTV Le social. Sur Twitter, le compte officiel du programme a également publié un message en l’honneur de Palmater.

« Aujourd’hui, toute notre équipe pleure le décès soudain de notre bonne amie Candy Palmater, qui nous a toujours laissé un sourire un peu plus grand, un rire un peu plus fort et une réflexion un peu plus critique sur le monde qui nous entoure. Nous pensons à son bien-aimé aujourd’hui. Elle va beaucoup nous manquer », indique le message.

« Candy était un talent incroyable, mais aussi une personne vraiment spéciale », ajoute Susan Marjetti, directrice générale de CBC News. « C’est une telle perte. Une autre lumière s’est éteinte dans le monde aujourd’hui. »

Palmater a également accueilli Le spectacle Candy Palmater sur CBC Radio One et a narré la série CBC-TV L’appel du vrai nord. Elle a également été panéliste à CBC Canada Reads en 2017. Bien qu’elle soit une artiste dans l’âme, Palmater a auparavant étudié le droit et travaillé comme avocate, travaillant également pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Elle avait récemment terminé une autobiographie qui devrait sortir en 2022.

Garçons du parc à roulottes les fans se souviendront également de Palmater apparaissant comme le personnage de Candy dans plusieurs épisodes de la 10e saison de l’émission de comédie populaire en 2016. Un message d’hommage publié sur le compte Twitter officiel de l’émission se lit comme suit : » Triste nouvelle : acteur, comédien, diffuseur (et dur à cuire mamelon-twister) Candy Palmater est malheureusement décédée le jour de Noël. Envoyant tout notre amour de Sunnyvale. »

Avant sa mort, Palmater avait été choisie pour la prochaine sitcom de CBC Television Courir les Burbs. La série, qui met également en vedette Andrew Phung, Rakhee Morzaria, Zoriah Wong et Roman Pesino, devrait être diffusée le 5 janvier 2022. Elle figure au générique de l’épisode pilote sur IMDb, bien que le nombre total d’épisodes ne soit pas clair. elle apparaîtra. Cela marquera également son dernier crédit d’acteur. Parallèlement à son rôle dans Garçons du parc à roulottes, Palmater a également eu des rôles récurrents en tant que Louella sur le sexe et la violence et l’agressivité dans Pardonne-moi.

«Quand on me demande de me décrire, je dis toujours que je suis une avocate régénérée homosexuelle devenue comique féministe, qui a été élevée par des motards dans les régions sauvages du nord du Nouveau-Brunswick», a déclaré Palmater dans une interview en 2016 avec le Toronto Star. « Je m’intéresse beaucoup à la bienveillance et à la notion d’acceptation de soi. J’ai l’impression qu’à chaque fois que vous ouvrez un magazine, regardez un film, allumez la télévision, on vous dit constamment que vous n’êtes pas assez : non assez riches, pas assez jolies, pas assez minces… Je pense que nous sommes tous plus que suffisants, mais on ne nous le dit pas assez souvent.

En ce moment, nos pensées vont aux proches de Palmater qui ressentent la douleur de son décès. Nous la remercions pour ses contributions et ses rires. Repose en paix, Candy Palmater.





