La chronologie mandalorienne se produit-elle avant l’épilogue final de Star Wars Rebels?

Comme un nouvel épisode de Le mandalorien approche rapide, les fans essaient toujours de saisir pleinement tout ce qui s’est passé dans l’épisode le plus récent, Le Jedi. D’une part, cela a amené Rosario Dawson dans le giron d’Ahsoka Tano, ce qui représente les débuts en direct du personnage. Maintenant, le réalisateur Dave Filoni a révélé que l’épisode ne se déroule pas nécessairement après le Rebelles de Star Wars finale de la série, qui a d’énormes implications.

Attention: spoilers à venir pour Le mandalorien Chapitre 13, Le Jedi. Dans l’épisode. Ahsoka rencontre Baby Yoda, dont le nom officiel est Grogu, nous venons d’apprendre. Mando espère qu’elle entraînera Grogu à la manière de la Force. Finalement, un accord est conclu entre Mando et Ahsoka. Il doit l’aider à obtenir des informations indispensables d’un ennemi. Nous venons de découvrir que l’information est l’emplacement du Grand Amiral Thrawn.

La dernière fois que nous avons vu Ahsoka, chronologiquement parlant dans la chronologie, était l’épilogue du Rebelles de Star Wars final. Elle partait avec Sabine Wren à la recherche d’Ezra, qui s’était envolée dans l’espace avec Thrawn vers un endroit inconnu dans l’immensité de l’espace. Cette scène a eu lieu après les événements de Le retour du Jedi. De même que Le mandalorien. Dave Filoni, dans une récente interview, a averti que les fans ne devraient pas faire d’hypothèses sur la chronologie.

« Ce n’est pas nécessairement chronologique. Je pense que ce que les gens ne comprendront pas le plus, c’est qu’ils veulent aller de manière linéaire, mais comme je l’ai appris en tant qu’enfant, rien dans Star Wars ne fonctionne vraiment de manière linéaire. Vous faites [Episodes] Quatre, cinq et six, puis un, deux et trois. Donc, dans la veine de cette histoire, quand vous regardez l’épilogue de Rebels, vous ne savez pas vraiment combien de temps s’est écoulé. Donc, il est possible que l’histoire que je raconte dans The Mandalorian ait lieu avant cela. Possible. Je dis que c’est possible. «