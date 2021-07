Nielsen : la plus regardée en Amérique est de loin une série Netflix

Nielsen est un mot autorisé comme source de données économiques et fait partie des cabinets de conseil les plus prestigieux au monde. Ses reportages sont variés et couvrent également le monde du spectacle. Chaque semaine annonce le plus regardé aux États-Unis sur toutes les plateformes et cette fois c’était surprenant car les résultats montraient une différence incroyable en faveur d’une série Netflix. Lequel?

La méthode de Nielsen comprend l'analyse d'une semaine dans les streams Temps forts (Netflix, Hulu, Disney + et Amazon Prime Video). Vos chiffres comptent avec un retard de près d'un mois pour un deal avec les fournisseurs de streaming, mais ils servent à représenter graphiquement les tendances de consommation.







Ce vendredi, il a partagé le nombre total de vues du 31 mai au 6 juin avec une série bien au dessus des autres : Lucifer. L’émission mettant en vedette Tom Ellis a présenté la deuxième partie de sa saison 5 le 28 mai et a rassemblé des millions de téléspectateurs les jours suivants.

Le drame surnaturel a accumulé plus de 1,8 milliard de minutes selon Nielsen, se positionnant bien au dessus du film Disney +, Raya et le dernier dragon, qui a presque 1 100 millions. Les chiffres représentent une augmentation de 40% dans les mesures de Lucifer la semaine précédente.

Le cabinet de conseil a également lancé une autre information intéressante qui illustre le type de public de la série : un tiers de ses fans ont entre 18 et 34 ans, tandis qu’une légère majorité sont des femmes. Les chiffres choquants correspondent aux minutes vues à travers un écran de télévision, ce qui signifie que l’écoute internationale et via un autre appareil était encore plus élevée car elle n’est pas comptabilisée.

Liste avec les plus vues aux États-Unis dans la semaine du 31 mai au 6 juin selon Nielsen

Lucifer | 1,8 milliard de minutes de visionnage

Raya et le dernier dragon | 1,1 milliard de minutes de visionnage

Dent sucrée | 794 millions de minutes de visionnage

Sale jean | 761 millions de minutes de visionnage

Esprits criminels | 708 millions de minutes de visionnage

L’anatomie de Grey | 631 millions de minutes de visionnage

NCIS | 521 millions de minutes de visionnage

La méthode Kominsky | 507 millions de minutes de visionnage

Le conte de la servante | 473 millions de minutes de visionnage

Heartland | 423 millions de minutes de visionnage