La star de « Fresh Prince » appelle Phylicia Rashad pour le tweet de Cosby: « A quoi pensez-vous? »

Quelques heures seulement après que la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Bill Cosby pour attentat à la pudeur et ordonné sa libération de prison, son amie de longue date et ancienne épouse de la télévision, Phylicia Rashad, a posté sur Twitter pour célébrer la nouvelle.

Et peu de temps après, un autre visage familier du passé aux heures de grande écoute s’est également exprimé sur les réseaux sociaux.

La star de « Fresh Prince of Bel-Air », Janet Hubert, mieux connue des fans sous le nom de tante Viv originale des trois premières saisons de la série, a appelé Rashad à propos d’un tweet dans lequel l’alun de « The Cosby Show » a affirmé qu' »un terrible tort est être redressé » et a qualifié la condamnation antérieure de Cosby d’« erreur judiciaire ».

« Phylicia à quoi pensez-vous !!! » Hubert a écrit dans un tweeter. « Je ne vous connais pas, mais dire que c’était terriblement faux. TOUT LE MONDE savait ce qu’il faisait à l’époque. Comment pourriez-vous PAS! Prends ta sœur parapluie, voici la douche. Je suis scandalisé qu’il ait été libéré. Oui, c’est un vieux cul coupable !

Cosby a été reconnu coupable en 2018 de trois chefs d’accusation d’attentat à la pudeur aggravée pour avoir prétendument drogué et agressé sexuellement Andrea Constand en 2004. Plus de 60 autres femmes ont porté des allégations contre la femme de 83 ans, allant de tâtonnements à des agressions sexuelles en passant par le viol.

Dans un tweet de suivi, Hubert a écrit, « J’aurais dit qu’il est vieux, qu’il est sorti et que je suis content pour lui, mais il reste… coupable. Je connais 5 femmes qui ne se sont pas manifestées. Assez Ya’ll nous savons mieux. Les hommes puissants font de mauvaises choses, qu’ils soient noirs ou blancs… »

Ses messages ont suscité une variété de réponses de la part des fans et des abonnés, certains choisissant son camp entre elle et Rashad, certains soutenant Cosby et d’autres critiquant le moment choisi pour son message.

Un commentateur a tweeté : « Toutes les célébrités adorent pinailler quand elles doivent être socialement conscientes. Gardez cette énergie tout le temps et pas quand c’est un sujet tendance n°1.

Rashad, 73 ans, elle a supprimé son tweet original soutenant son ancienne co-star après avoir fait face à des critiques sur les réseaux sociaux de la part de critiques qui ont assimilé son soutien à Cosby à un manque de soutien pour les femmes qui ont parlé de leurs propres expériences.

« Je soutiens pleinement les victimes d’agression sexuelle qui se manifestent », elle a écrit dans un autre tweet. « Mon message n’était en aucun cas destiné à être insensible à leur vérité. Personnellement, je sais par mes amis et ma famille que de tels abus ont des effets résiduels à vie. Mon souhait le plus sincère est la guérison.

Howard University, où Rashad est actuellement doyen du College of Fine Arts, a également sonné sur ses commentaires avec une déclaration partagée sur le compte Twitter officiel de l’université.

« Les survivantes d’agressions sexuelles seront toujours notre priorité », peut-on lire dans le message. «Alors que Dean Rashad a reconnu dans son tweet de suivi que les victimes doivent être entendues et crues, son tweet initial manquait de sensibilité envers les survivantes d’agressions sexuelles. Les positions personnelles des dirigeants de l’Université ne reflètent pas les politiques de l’Université Howard. Nous continuerons à défendre pleinement les survivants et à soutenir leur droit d’être entendus. Howard se tiendra aux côtés des survivants et contestera les systèmes qui leur refuseraient justice. Nous sommes pleinement convaincus que notre corps professoral et la direction de notre école seront à la hauteur de cet engagement sacré. »