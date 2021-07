Un homme souligne une scène incroyablement sombre que nous avons tous manquée à Shrek

Cela fait 20 ans que le premier Shrek est sorti et sa réputation de film pour enfants câlin avec un clin d’œil et un clin d’œil à l’humour des adultes s’est progressivement développée – les fans trouvant de plus en plus de moments choquants qu’ils auraient pu manquer la première fois. Regardez ce clip :

Déjà sous le choc de l’excitation de Lord Farquaad, euh, de voir la princesse Fiona dans le miroir, les fans vont maintenant devoir accepter le sort du personnage de Mama Bear après qu’un téléspectateur choqué l’a souligné sur Twitter.

Utilisateur de Twitter @SanadeSweet a expliqué la chronologie tragique de la famille des trois ours dans le premier film de Shrek via une vidéo qu’ils ont publiée.

Dans le premier clip, ils montrent Papa et Mama Bear piégés dans une cage par les hommes de main de Farquaad, avec leur enfant Baby Bear également pris dans une cage plus petite. Maman Ours porte un nœud rose sur son oreille.

Crédit : Twitter/SanadeSweet

La vidéo avance ensuite rapidement vers un autre clip montrant la famille des ours, mais cette fois, vous ne pouvez voir que Papa Bear et Baby Bear. Ils sont blottis l’un contre l’autre avec Papa Ours qui a l’air triste et Bébé Ours qui pleure, même s’ils semblent maintenant libres. Maman Ours nulle part en vue.

Crédit : Twitter/SanadeSweet

Eh bien, la personne avance alors rapidement le film et nous voyons un plan large de l’une des pièces du château. La caméra fait un panoramique le long du sol et passe devant un tapis.

C’est aussi un tapis familier ; on dirait qu’il a été fabriqué à partir de la fourrure d’un ours. L’ours est clairement mort, avec sa langue qui sort de la bouche, mais il est orné d’un nœud rose… oh non.

Oui, la suggestion ici est que Farquaad a peut-être libéré Papa Bear et Baby Bear, mais à un prix : Mama Bear.

Crédit : Twitter/SanadeSweet

Les utilisateurs étaient horrifiés, l’un d’eux disant : « Tu es en train de me dire que j’avais l’habitude de regarder ça et de passer un bon vieux temps ? Cl’enfance était SOMBRE ».

Un autre a écrit : « Oh mon dieu !!!!!! Wtf »

Bien sûr, il y avait aussi certains désireux d’explorer la signification derrière cela.

Un utilisateur a écrit : « Shrek est une parodie destinée principalement aux films de Disney. La mère de Walt Disney est décédée quand il était jeune, c’est pourquoi il n’y a pas de mères dans ses films, seulement des figures paternelles, donc quand ils ont tué maman ours, cela fait essentiellement référence à ce fait.

Quelle que soit la raison, c’est une découverte choquante qui n’a fait qu’assombrir davantage le film d’enfance préféré de nombreuses personnes.

En avril, l’utilisateur d’eagle-eyd TikTok @ kathy_martinez05 a partagé une scène qui vous a probablement dépassé la tête en tant que jeune.

Dans le clip, on peut voir Lord Farquaad allongé dans son lit avec un martini tout en demandant au miroir magique de lui montrer une photo de la princesse Fiona, à laquelle le miroir oblige

Si vous regardez attentivement les draps du lit, cependant, vous verrez un moment de clignotement et vous le manquerez où un renflement semble apparaître comme si le méchant était juste un peu trop excité à l’idée d’elle.