Comment sont les maisons de Lily Collins et Jenna Ortega

in

célébrités

Si vous êtes fan de Lily Collins et Jenna Ortega, qui ont accru leur popularité ces dernières années, nous vous invitons à en savoir plus sur elles. Comment sont leurs maisons ?

©GettyComment sont les maisons de Lily Collins et Jenna Ortega.

Émilie à Paris Oui Merlin sont deux des grands succès du service de streaming Netflix ces derniers temps, mais en parallèle il a aussi augmenté l’adhésion du public envers ses deux protagonistes : Lily Collins Oui Jenna Ortega. Les fans doivent être conscients de chacun de ses aspects les plus pertinents et c’est pour cette raison que nous vous apportons ici une description et un aperçu de ses deux maisons.

+Comment est la maison de Lily Collins

Au début de 2021, on a appris que Lily Collins Elle avait déménagé avec son mari Charlie McDowell dans une vieille maison située à Los Angeles. C’est un manoir qui a coûté 13,5 millions de dollars et qui est de style Regency. Il a 0,7 acres, dispose de quatre chambres, cinq salles de bains, une piscine extérieure, une bibliothèque, un terrain de basket et maintient une décoration à motifs.

Les seuls aperçus connus de la maison sont passés par la maison elle-même. lis, à travers des photographies publiées sur leurs réseaux sociaux. Là, nous avons vu une grande porte blanche à l’intérieur, une grande cuisine, un salon avec du parquet, des meubles et des fauteuils qui mettent en scène un salon avec une télévision géante au milieu, ainsi que des vases et des ornements. De plus, il dispose d’un espace pour votre animal de compagnie.

+Comment est la maison de Jenna Ortega

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur la maison de Jenna Ortega et à l’intérieur, ce que l’on sait, c’est qu’il vit dans un grand manoir avec ses parents, Natalie et Edward A. Ortega, et ses frères et sœurs, qui ne sont pas encore à l’université. L’actrice est originaire de Coachela Valley, aux États-Unis, mais a vécu dans cette maison située en Floride.

le protagoniste de Merlin Il ne poste généralement pas d’images de cette maison, mais certains fans ont réussi à trouver son emplacement. Dans une vidéo TikTok, nous voyons une maison géante qui a deux piscines devant et d’innombrables pièces. Il est prévu que jenna à un moment donné, vous pourrez ouvrir les portes de cette maison, bien qu’il soit probable que vous déménagerez bientôt dans votre propre espace.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?