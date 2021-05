Sondage: Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour juin 2021?

La gamme de jeux PlayStation Plus pour juin 2021 a été annoncée, et nous dirions que c’est un autre mois solide pour les abonnés. Au cas où vous l’auriez manqué, les utilisateurs de PS Plus ont accès à trois titres, dont deux sont de toutes nouvelles versions.

Sur PS5, il y a Operation: Tango, un jeu d’espionnage axé sur la coopération. Il est flanqué de l’agréable Star Wars: Squadrons et de la renaissance de Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown sur PS4. Quelque chose pour tout le monde, sûrement?

Mais nous ne sommes pas ici pour vous décider. Êtes-vous satisfait des jeux de juin? Comme toujours, votez dans nos sondages, puis donnez-nous un avis honnête dans la section commentaires ci-dessous.