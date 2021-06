Nicole Kidman et Jimmy Fallon auraient pu sortir ensemble, mais il ne s’en est pas rendu compte

Nicole Kidman est l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération avec des performances mémorables allant de Les yeux grands fermés, L’interprète, Les autres, Moulin Rouge et la série de HBO, De gros petits mensonges, parmi beaucoup d’autres. Ce dimanche, il a eu 54 ans et, il y a quelques heures, une interview du présentateur américain est devenue virale Jimmy Fallon.

Là, l’actrice australienne avoue qu’il y a plusieurs années, elle a ressenti une attirance mais il ne s’en est jamais rendu compte. Les internautes lui ont donc rappelé sur les réseaux sociaux l’aller-retour le plus cocasse et le plus inconfortable qu’il ait eu à vivre dans un reportage qui lui est propre. spectacle de fin de soirée. Découvrez ici tous les détails.

Le jour où Nicole Kidman a avoué à Jimmy Fallon qu’elle s’intéressait à lui







L’entretien a eu lieu en janvier 2015, il y a plus de 6 ans. Pourtant, à partir du compte officiel du programme, ils ont décidé de se remémorer le moment embarrassant et c’était l’excuse parfaite pour les internautes pour également renflouer l’épisode sur les réseaux sociaux. L’animateur commence le reportage comme avec n’importe quel acteur, donnant à Nicole le pied pour raconter ce qui s’était passé lors de leur première rencontre.

« Oui, vous avez votre version. Ce dont je me souviens, c’est que je t’aimais bien. Pas maintenant. Maintenant, je suis marié », l’actrice a commencé à dire à la surprise du présentateur. Et il a poursuivi : « Rick, un ami commun, m’a dit que tu voulais me rencontrer, tu peux aller dans son appartement et, eh bien, j’étais célibataire. Et j’ai dit ‘d’accord, super' ».

« Attends quoi, comment? » Fallon a déclaré, ne sachant apparemment pas comment les choses s’étaient déroulées avant le match. « Eh bien, et, nous nous sommes rencontrés », a poursuivi le protagoniste de The Undoing. « Tu portais une casquette de baseball et tu ne voulais pas parler. Tu n’as rien dit. Tu étais ‘Hmm, hmm’. Et puis je pense que tu as mis un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. C’était vraiment mauvais. Après une heure et demie, j’ai pensé que tu n’avais aucun intérêt. Bon, pas d’alchimie, me suis-je dit. Et puis j’ai pensé, ‘peut-être qu’il est gay’ « , a terminé l’actrice devant un public qui ne pouvait s’empêcher de rire.

Comment pourrait-il en être autrement, la vidéo est devenue virale et a généré toutes sortes de commentaires de la part des utilisateurs. « Les hommes ne comprennent (jamais) les indices », « Je peux déjà dire que j’ai des points communs avec Jimmy Fallon », « À l’intérieur de Jimmy Fallon quand il s’est souvenu qu’il ne pouvait pas sortir avec Nicole Kidman car il ne comprenait pas un indice », étaient des tweets d’internautes.

