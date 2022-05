Google a lancé un flipper spécial plein de secrets et de curiosités : voici comment vous pouvez y jouer

in

Partager

Ce flipper est le dernier jeu gratuit de Google, qui est arrivé pour commémorer les E/S qui viennent d’avoir lieu.

Le E/S Google vient de se tenir à Mountain View. C’est l’une des dates les plus importantes de l’année pour la firme américaine et nous avons pu prendre connaissance de grandes nouveautés, comme la future Pixel Watch et même quelques détails sur la prochaine Google Pixel 7.

La firme californienne a voulu commémorer cette célébration avec le lancement de un curieux jeu en ligne totalement gratuit. I/O Pinball prend vie aux côtés des mascottes de certaines des plus grandes créations de développeurs de Google, notamment Android, Chrome, Flutter et Firebase.

Voici le nouveau jeu gratuit de Google

I/O Pinball est un jeu en ligne gratuit avec des commandes simples, vous n’aurez qu’à utiliser quelques boutons ou un écran tactile pour contrôler les aiguilles. Choisissez votre personnage préféré, par exemple Dino de Chrome ou Android d’Android et la couleur de la balle. Après cela, vous n’avez plus qu’à commencer à jouer.

En fonction de vos choix, les couleurs de toute la scène changeront pour harmoniser l’expérience, quelque chose de similaire à ce qui se passe avec la personnalisation dans androïde 13. Variez entre chacun d’eux pour voir toutes les possibilités.

Google play inclut quelques secrets et astuces qui vous permettront d’accumuler le maximum de points. Par exemple, la rampe vers le vaisseau spatial androïde activera des points supplémentaires. En revanche, déranger notre ami à plumes Dash dans le coin supérieur droit activera la multibille.

De plus, l’ordinateur portable de Sparky mettra le feu à la balle et Dino la mangera puis la lancera dans une direction aléatoire. Si vous atteignez un bon score, vous pouvez vous voir dans le tableau des leadersvous pouvez donc déjà jouer si vous voulez être l’un des meilleurs.

Nous découvrons un jeu amusant impliquant certains des animaux de compagnie les plus populaires de Google, un hommage aux différentes créations de l’entreprise. De plus, il s’agit d’un jeu open source, vous pouvez découvrir comment il a été créé.

Rubriques connexes: Jeux gratuits

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂