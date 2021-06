La voiture Fast And Furious de Paul Walker vendue 500 000 €

La Toyota Supra conduite par Paul Walker dans Le rapide et le furieux a été vendu aux enchères pour un peu plus d’un demi-million de dollars.

Le véhicule emblématique de 1994, qui a également été conduit dans la suite 2 rapide 2 Furieux est passé sous le marteau au cours du week-end et c’était naturellement l’une des ventes les plus attendues à l’ouverture du lot.

Selon TMZ, un enchérisseur par téléphone a fait l’enchère gagnante de 550 000 € pour la voiture de 10 secondes de Brian O’Connor.

Le frère cadet de Paul, Cody, a déclaré au site d’information sur le divertissement avant la vente aux enchères qu’il pensait que l’acteur aurait trouvé hilarant que sa Supra soit mise en vente.

Crédit : Universal Pictures

Bien que l’enchère ait certainement piqué son intérêt, Cody a déclaré qu’il n’irait pas en personne voir les gens grimper les uns sur les autres pour ramener les clés à la maison.

Pour être agréable et technique, la Supra Supra MK IV dispose d’un moteur six cylindres en ligne 3.0L 2JZ-GTE de 320 chevaux et d’une transmission automatique à quatre vitesses.

Le commissaire-priseur Barrett-Jackson a décrit toutes les garnitures du véhicule avant la vente, en déclarant : « La voiture a été construite par Eddie Paul à The Shark Shop à El Segundo, en Californie, pour le premier film et ramenée et modifiée par le constructeur d’origine pour son rôle. comme ‘Slap Jack’s Supra’ dans la suite.

« La Supra retrouvera plus tard sa forme originale, avec la resplendissante peinture nacrée Lamborghini Diablo Candy Orange et le célèbre motif « Nuclear Gladiator » conçu par Troy Lee sur le côté.

« Pour compléter le look, la Supra comprend un aileron avant et des jupes latérales Bomex, un capot de style TRD, un aileron arrière biplan en aluminium APR et des roues Dazz Motorsport Racing Hart M5 Tuner de 19 pouces. »

À la fin du premier film, O’Connor a offert la Supra à son ami Dominic Toretto (joué par Vin Diesel) pour lui dire merci pour tout ce qu’il a fait.