Nouvelle coupe de cheveux de Britney Spears: le message subliminal qu’elle essaie d’envoyer

Libérez Britney Spears!

Tout d’abord, vous connaissez peut-être Britney Spears en tant que chanteuse, compositrice, danseuse et actrice. Elle a même remporté le titre de «La princesse de la pop» pour avoir influencé la renaissance de la pop adolescente à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Spears est connue pour ses chansons à succès comme «Toxic», «… Baby One More Time» et «Oups!… I Did It Again».

Plus récemment, elle a montré sa nouvelle coupe de cheveux sur Instagram, et grâce au mouvement #FreeBritney, les fans pensent que son nouveau « faire peut avoir une signification secrète.

Que signifie la nouvelle coupe de cheveux de Britney Spears?

Continuez à lire pour en savoir plus sur la nouvelle coupe de cheveux de Britney Spears et ce que les fans pensent que cela signifie.

Spears a montré sa nouvelle coupe de cheveux sur Instagram.

Le 16 décembre, Britney Spears a montré sa nouvelle coupe de cheveux à ses abonnés Instagram.

Elle est connue pour avoir généralement de longs cheveux blonds, mais maintenant elle les a coupés sur ses épaules.

Avec sa nouvelle coupe de cheveux aux épaules et sa frange de rideau, elle a posté une jolie photo sur Instagram et l’a légendée: «Coupe mes cheveux !!!! Vous savez ce qu’ils disent … avec l’ancien … avec le nouveau !!!!! Maintenant prions !!!!

Les fans ont des théories sur sa nouvelle coupe de cheveux.

Eh bien, Britney Spears a publié sa nouvelle coupe de cheveux sur les médias sociaux le même jour qu’une audience au tribunal dans sa bataille de tutelle en cours.

Spears s’est peut-être fait couper les cheveux pour un nouveau départ en ce qui concerne sa bataille de tutelle, mais les fans pensent que son nouveau « do pourrait signifier un appel à l’aide.

«Je sais que se faire couper les cheveux est normal mais honnêtement, l’ambiance de ton compte me fait du souci pour toi, j’aimerais juste que nous puissions tendre la main à travers l’écran, te faire un câlin et dire que ça va? a écrit un utilisateur d’Instagram.

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont allégué que la femme sur la photo n’était même pas du tout Britney, et un autre fan est allé jusqu’à dire que quiconque contrôle son compte Instagram supprime les commentaires sur ces accusations.

« Ils suppriment les commentaires. En particulier ceux qui disent que ce n’est pas Britney », a déclaré un fan.

Ce n’est un secret pour personne que Spears vise à faire remplacer son père en tant que conservateur par sa responsable des soins, Jodi Montgomery.

Le mois dernier, l’avocat de Britney Spears a déclaré qu’elle avait «peur» de son père, Jamie Spears.

Elle a même affirmé qu’il prenait des décisions commerciales à son insu et a déclaré qu’elle ne recommencerait pas tant qu’il ne serait plus son conservateur.

Une source proche de Britney Spears dit qu’elle fait face à des problèmes de santé mentale en ce moment. En octobre, il a été déclaré que Spears n’avait pas «la capacité d’exécuter une déclaration vérifiée à quelque fin que ce soit dans cette affaire».

Avant cette dernière audience, Jamie Spears s’est exprimé en disant qu’il était en contact avec sa fille jusqu’en août.

Il a déclaré: «J’aime ma fille et elle me manque beaucoup. Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent se mobiliser, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aimer Britney sans condition.

Quels sont les détails de sa tutelle?

Le Free Britney Movement circule sur le Web depuis des années maintenant.

Tout au long de sa carrière et dans ses chansons, elle a laissé entendre qu’elle était fortement contrôlée. Dans beaucoup de ses publications dans les médias, de ses séances photo et de ses vidéoclips, elle peut être vue dans une cage, derrière les barreaux ou enchaînée.

Cependant, la situation a empiré en 2007 lorsqu’elle a eu un effondrement en raison de son divorce public. Elle était aux yeux du public pendant ce temps et les paparazzi la poursuivaient, filmaient ses pleurs en demandant à être laissée seule. Les paparazzi iraient jusqu’à la suivre dans les toilettes publiques pour la prendre en photo.

Ils ont même pris une vidéo d’elle à travers les fenêtres d’une ambulance alors qu’elle était nue en train d’être emmenée pour sa santé mentale finale. Elle s’est rasé la tête, s’est enfermée dans sa maison avec ses enfants et a été hospitalisée deux fois après cet effondrement public.

Après son hospitalisation, son père est allé au tribunal et a demandé à être un conservateur temporaire pour elle pendant un an et jusqu’à ce qu’elle soit assez bien pour gérer les choses par elle-même.

Deux mois après son hospitalisation, elle a recommencé à travailler et même à promouvoir son nouvel album, Cirque. Il semblait qu’elle se sentait suffisamment bien pour recommencer à travailler sans arrêt.

Bien que, après la fin de l’année, son père ait de nouveau demandé que la tutelle soit permanente, affirmant qu’elle avait une démence précoce dans la vingtaine. Le tribunal l’a autorisé et il est en place depuis, donc cela fait maintenant douze ans.

Avec la tutelle en place, Spears peut à peine faire quoi que ce soit sans la permission de son père ou il peut légalement la mettre dans un établissement de santé mentale.

Britney Spears a maintenant 39 ans et n’est pas autorisée à conduire une voiture, à dépenser son argent, à avoir des enfants, à se marier, à quitter son domicile, à engager son propre avocat, à se promener et bien plus encore sans demander la permission à son père. .

Elle n’est même pas autorisée à voir ses enfants et n’a que 30% de la garde de ses deux fils parce que son père a agressé l’un d’eux, bien qu’il n’ait pas été inculpé.

Elle n’est pas autorisée à parler publiquement de la tutelle, à utiliser les médias sociaux sans que son père ne la surveille, à utiliser son téléphone portable sans que son père ne le surveille, à savoir comment son argent est dépensé ou à contrôler sa carrière. Tout au long de sa tutelle, son père a demandé à des médecins de lui administrer des pilules sédatives conçues pour la garder sous contrôle.

Une tutelle est destinée à aider les personnes qui ne peuvent littéralement pas prendre soin d’elles-mêmes. Par exemple, les personnes âgées atteintes de démence réelle ou les personnes ayant de graves problèmes de santé mentale.

Bien que ce ne soit clairement pas destiné à Britney Spears, car elle a travaillé sans relâche et a sorti quatre albums et a eu une résidence de quatre ans à Vegas pendant ces douze ans.

En janvier de l’année dernière, Spears a été forcée d’aller dans un établissement de santé mentale pendant trois mois parce qu’elle conduisait pour aller chercher de la nourriture avec son petit ami sans demander à son père.

Spears a déclaré aux juges qu’elle avait été forcée d’être dans l’établissement contre son gré à cause de son père et cette information est devenue publique. Depuis lors, le public se bat pour la liberté de Spears.

Personne ne mérite d’être piégé et contrôlé comme elle est, alors j’espère qu’elle pourra faire retirer son père de la tutelle.

CONNEXES: 13 choses que vous ne saviez jamais sur Eve Jobs, la fille modèle de Steve Jobs

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.