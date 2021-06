Tini, Duki et MyA ensemble : les réseaux explosent pour le remix de 2:50

Tini il a su reconvertir sa carrière très ingénieusement. Bien qu’elle aurait pu continuer en tant qu’actrice après le succès de Violeta, la série emblématique pour enfants de Disney, l’artiste de 24 ans a préféré passer du côté de la musique et elle s’en sort incroyable. D’autre part, Duki est l’un des plus importants représentants du piège en Argentine. Alors ces deux jeunes géants de la musique se sont réunis pour faire une chanson qui fait déjà exploser les réseaux sociaux.

Mais ils n’étaient pas seuls. De plus, ils étaient accompagnés du groupe MYA, formé par Agustín Bernasconi et Maxi Espíndola. La chanson en question s’appelle 2:50 Remix et elle compte déjà plus d’un demi-million de vues sur YouTube, quelque chose de vraiment incroyable. A tel point que les fans qui n’ont pas pu exprimer leur émotion sur Twitter.

2:50 Remix, le thème de Duki, Tini et MyA fait fureur sur les réseaux







2:50 C’est un sujet qui est à l’origine de MyA. Mais il y a quelque temps, ils ont eu la chance d’enregistrer un Remix avec Duki et Tini et ils n’ont pas hésité une seule seconde. La chanson est sortie il y a à peine 8 mois et compte 17 millions de vues sur YouTube. Contrairement au remix, c’est une ballade lente avec le rythme et les accords typiques du reggaeton.

La collaboration qu’ils ont faite avec les chanteurs est très entraînante et parfaite pour danser. De plus, les fans n’ont cessé de louer les étapes qu’il a présentées Duki dans le clip vidéo. « Le petit pas que fait duki est supérieur, amen au petit pas de duki », « Tini, Duki et MyA dansant ensemble, la meilleure partie du clip vidéo », ont exprimé les internautes sur Twitter.







Il s’agit d’un grand pas en avant pour le duo musical MyA qui remonte à sa précédente collaboration avec le groupe mexicain Ha-Ash. D’autre part, Duki a rejoint la NBA Latin America dans une série de courts métrages pour parler de sa passion pour le basket-ball. Aussi, il y a un mois, Tini a également sorti sa chanson Me mentir et qui compte déjà plus de 90 millions de visites.

Étant l’un des artistes les plus écoutés d’Argentine, il était impossible que cette récente sortie ne soit pas commentée par les internautes.

