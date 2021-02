« La danse des lucioles »: différences entre la série et le roman de Kristin Hannah

Bien que la série Netflix « Les lucioles dansent« ( » Firefly Lane « dans sa langue originale) est basé sur le roman du même nom de Kristin Hannah, qui était co-productrice exécutive de la fiction, Maggie Friedman et le reste de l’équipe ont apporté des changements importants à l’histoire de Kate et Tully.

Hannah a réussi à conserver plusieurs aspects fondamentaux, mais comme pour la plupart des adaptations, certains éléments ont été modifiés, par exemple, des personnages ont été ajoutés et supprimés. Par conséquent, Screen Rant a partagé une liste des différences entre la série et le livre.

LE CALENDRIER

Alors que dans la fiction de Netflix L’histoire passe rapidement des années 70 aux décennies suivantes, dans le roman, elle est plus linéaire, commençant dans les années 70 et se terminant au milieu des années 2000, mais elle aborde d’autres événements tels que les vacances, les mariages, les naissances et les tragédies.

Kate et Tully sont amis depuis les années 70, mais quelque chose les a séparés 30 ans plus tard (Photo: Netflix)

LES JUMEAUX DE KATE ET JOHNNY

Dans la serie « Les lucioles dansentKate et Johnny n’ont qu’une fille, Marah, qui s’entend très bien avec sa marraine Tully; Cependant, dans le livre, le couple a également des jumeaux âgés de 2 ans lorsque le premier-né a 10 ans.

Dans le roman, Marah n’est pas la fille unique de Kate et Johnny (Photo: Netflix)

LA SÉPARATION DE KATE ET JOHNNY

Bien qu’ils aient des problèmes et aient même l’impression que leur mariage s’effondre, Johnny Ryan et Kate Mularkey restent ensemble dans le livre, tandis que dans la fiction ils se séparent, mais vers la fin, ils décident de réessayer.

Dans le livre, Kate et Johnny ne sont jamais séparés (Photo: Netflix)

TRAVIS

L’un des personnages que Maggie Friedman ajoute à son adaptation est Travis, le père du meilleur ami de Marah et le nouvel amour de Kate. Même Johnny suggère que sa femme lui a été infidèle et que c’est la raison de leur séparation.

Travis n’apparaît pas dans le livre qu’il a adapté « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

MAX

Mais Travis n’était pas le seul personnage créé pour la série de NetflixLa même chose s’est produite avec Max, le dernier amour de Tully. Lorsqu’elle remarque que la relation devient sérieuse, le chauffeur se retrouve avec Max, mais elle le cherche à nouveau lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte. Après l’avortement, la relation reste dans l’air.

Max reviendra-t-il avec Tully dans la deuxième saison de « Dance of the Fireflies »? (Photo: Netflix)

LA GROSSESSE DE TULLY

Parce que Max ne fait pas partie du livre, la grossesse de Tully ne se produit jamais. Ce changement pourrait signifier que dans la deuxième saison de « Les lucioles dansent«La célèbre journaliste devient mère.

Tully deviendra-t-il maman dans la deuxième saison de « Dance of the Fireflies »? (Photo: Netflix)

KATE ET MUTT

La relation de Kate et Mutt est très différente dans le livre et dans l’adaptation, où ils ont une relation sérieuse. Mutt est un petit ami doux et adorable qui accepte que sa petite amie soit amoureuse de Johnny et la jette.

Mutt est un personnage mineur de la série « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

LE FRÈRE DE KATE

Dans le roman de Kristin Hannah, Sean Mularkey a plusieurs années de moins que Kate et a une relation plus complexe avec sa sœur. Ils ont une rivalité intense pour une grande partie de leur jeunesse, mais se rapprochent à l’âge adulte.

Rien n’est mentionné dans le livre sur l’homosexualité de Sean (Photo: Netflix)

LA MORT DE BUD

Bien qu’à la fin de la première saison de « Les lucioles dansent«Il est révélé que l’enterrement auquel ils ont tous assisté était celui de Bud, le père de Kate et Sean, dans le livre il ne meurt pas.