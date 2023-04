Nicolas Cage se confie sur son "Sombre" Ère

Fournisseur Cultura Nicolas Cage - Envers Et Contre Tout

Dieu dansant rongé par un feu bouillonnant, flamboyant éloge de l'imperfection, Nicolas Cage s'est construit au long d'un parcours aux stupéfiantes incursions, où se croisent Francis Ford Coppola, David Lynch, Werner Herzog, des clowns, des cafards, des baleines, les Beatles, Elvis Presley et Internet tout entier. Il fait aujourd'hui à l'écran ce que plus personne n'ose faire : déconcerter, rompre, démolir, prendre des risques, essayer, quitte à perdre et sombrer. Un véritable monstre de cinéma, dans tous les sens du terme, qui depuis quatre décennies ne poursuit qu'une seule voie : la sienne, envers et contre tout.Lelo Jimmy Batista est auteur, scénariste, réalisateur et journaliste (Libération, Sofilm, Vogues Hommes...). Dans la collection « Capricci Stories », il a déjà publié Robert Mitchum, l'homme qui n'était pas là.