VIDEO : les retrouvailles d’Emma Stone et Andrew Garfield que tous les fans attendaient

Andrew Garfield et Emma Stone sont deux des acteurs les plus aimés de Marvel et maintenant ils se sont retrouvés dans une vidéo de fan. Voir!

Avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison en décembre de l’année dernière, l’intérêt de voir Andrew Garfield avec sa trilogie, il a grandi de façon abyssale. Depuis que l’acteur est revenu enfiler son costume pour accompagner Tom Holland dans son dernier film, il a donné raison à son personnage. Pendant des années, les films L’incroyable homme-araignée Ils ont reçu une grande vague de critiques, mais maintenant les téléspectateurs ont montré leur intérêt à les voir revenir.

C’est parce que les films de Tobey Maguire, le premier Spider-Manil y en avait trois, ceux de Tom Holland il y en avait aussi trois et seulement ceux de Andrew Garfield ils étaient deux. C’est pourquoi, sur les réseaux sociaux, une pétition de signatures a été montée pour terminer la trilogie du second peter parker. Et, à partir de là, des milliers de rumeurs ont émergé sur un éventuel retour de Garfield au MCU, mais comme tout dans l’étude, il semble qu’il n’y aura pas de confirmation officielle tant que ce ne sera pas un fait.

Eh bien, s’il y a quelque chose qui a caractérisé merveille au fil des ans est le secret qui entoure ses négociations et ses productions. À tel point que les fans ont choisi de réaliser leurs souhaits d’une autre manière. Récemment, une vidéo de fan est devenue virale sur les réseaux sociaux et a montré un moment que tout le monde attend : les retrouvailles entre Gwen, le personnage d’Emma Stone dans L’incroyable homme-araignée et Peter Parker d’Andrew Garfield. Cette création, réalisée par une chaîne YouTube appelée Movila, montre une scène post-générique alternative de Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Dans l’audiovisuel, les deux personnages se retrouvent après son retour de l’univers Spider-Man de Tom Holland dans ce qu’il croit être son New York. Mais, étant là, il découvre que tout n’est pas ce qu’il semble puisqu’il y rencontre une Gwen détruite qui tient une autre version de Peter qui est en train de mourir. Et, sans aucun doute, cette production réalisée avec l’intelligence artificielle a constitué une excellente prémisse pour une éventuelle L’incroyable Spider-Man 3.

Cependant, pour que cela se produise, Garfield et Stone devraient être disposés à travailler à nouveau ensemble après leur séparation, non seulement en tant que personnages, mais également en tant que couple hors plateau. Même si, à vrai dire, les acteurs ont fini de la meilleure des manières et sont toujours de bons amis au point qu’ils sont toujours en contact aujourd’hui. Mais, pour le moment, ils ne se sont pas revus devant les caméras malgré le fait que les fans le souhaitent.

