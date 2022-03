Shingeki no Kyojin : quand et à quelle heure regarder l’épisode 10 de la partie 2 de l’ultime saison

Animé

L’histoire commence à se terminer avec les personnages entrant dans des situations où il n’y a pas de retour. Voyez à quelle heure le nouvel épisode sera disponible dans votre pays !

Les fans d’anime commencent à parcourir le dernier tronçon de Shingeki no Kyojin, une série qui s’est positionnée dans le monde comme l’une des plus populaires du genre. L’histoire est entrée dans une phase où tout le monde est en danger et une union inattendue peut faire assez pour qu’Eren ne mette pas à exécution son plan de tout détruire sur son passage, sauf sa bien-aimée Paradis Island. Le prochain épisode, qui sera le dixième de cette deuxième partie de l’ultime saison, se poursuivra avec un plan qui cherche à réussir. A voir quand il sera disponible !

Le chapitre 10 de la dernière tranche ou 84 de l’ensemble du spectacle, comme le voient les fans, s’appelait « La nuit de la fin » et comportait le synopsis suivant : « Avant la guerre, nous n’avions qu’un seul ennemi. Nous nous détestions, nous méprisions et nous entretuions. Maintenant, de l’autre côté du feu de joie, il y a ceux qui ont une « justice » différente ». Alors que le protagoniste de l’intrigue élabore son plan après avoir activé le grondement, les personnages restants tiennent une réunion sans précédent au cours de laquelle ils parleront d’absolument tout.

L’un des chiffres qui a le plus augmenté est Jean et c’est pourquoi l’épisode précédent commence avec lui, imaginant un avenir de paix vivant avec sa femme et son fils, mais la réalité actuelle le tourmente et il entre dans une phase d’incertitude car à la fin ils seront les survivants, mais il y aura un génocide sans précédent. D’autre part, hange zoé elle est totalement déterminée à ne plus voir le sang couler et la seule solution est d’arrêter Éren de toutes les manières possibles.

C’est pourquoi les factions les plus importantes de Marley et Paradis décident de s’unir pour se battre, mais sans parler d’abord de ce qui les a conduits à ce moment et de ce qu’ils prévoient pour l’avenir. Les points culminants du feu de camp se sont produits lorsque annie confronté ma maison donc ça peut arriver quand ils attaquent Éren et les coups de Jean pour Reiner, après avoir avoué ce qui s’était passé avec son ami Marco. En route vers votre destination, Pieck leur dit que la faction Jaeger a pris le port avec des armes anti-Titan et le dernier plan montre Floch portant une arme..

+Synopsis de l’épisode 10 de la dernière saison de Shingeki no Kyojin – partie 2

« Arrêtez Eren de sauver le monde. Les anciens coéquipiers tiennent tête à ceux qui choisissent de le faire. Ils se battent avec le sentiment que personne ne veut mourir ».

+Quand l’épisode 10 de la dernière saison – partie 2 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé ?

Le 10e ou 25e épisode de la deuxième partie de la quatrième saison, intitulé « Traître », sera présenté en première ce dimanche 13 mars 2022. Un chapitre par semaine arrivera jusqu’à ce qu’il soit étendu aux 12 annoncés officiellement jusqu’à présent.

+Où regarder l’épisode 10 de la dernière saison – partie 2 de Shingeki no Kyojin ?

Vous pourrez voir le nouvel épisode de la dernière saison – partie 2 le dimanche 13 mars 2022 en HD et avec des sous-titres espagnols sur Crunchyroll, mais uniquement pour ceux qui sont des utilisateurs Premium. Dans le cas où vous auriez une version gratuite, il faudra patienter une semaine pour qu’elle soit disponible.

+ À quelle heure est la première de l’épisode 10 de la dernière saison – partie 2 de Shingeki no Kyojin ?

Mexique: 14h45

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 15h45

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 16h45

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 17h45

Espagne: 21h45

