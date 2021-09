Le compositeur du Seigneur des Anneaux Howard Shore en pourparlers pour revenir pour la série télévisée d’Amazon

Le Seigneur des Anneaux d’Amazon pourrait avoir un son familier lors de sa première sur petit écran, car l’incroyable Howard Shore est en pourparlers pour marquer la série. Compositeur prolifique, Shore a travaillé sur plus de 80 films, mais il est surtout connu pour son travail sur Le Seigneur des Anneaux trilogie cinématographique qui lui a valu trois Oscars. Il a également remporté trois Golden Globes et quatre Grammy Awards.

Par date limite, Howard Shore peut également composer l’adaptation de la série télévisée. Il ne serait pas surprenant de voir Amazon débourser beaucoup d’argent pour la participation de Shore, car la société a déjà investi des tonnes d’argent dans le projet. La première saison a coûté à Amazon environ 465 millions de dollars à produire, dépassant de loin Game of Thrones et devenir la série télévisée la plus chère de tous les temps. Le tournage s’est récemment terminé sur la première saison avant la sortie de l’année prochaine.

En 2019, Amazon a officiellement commandé une deuxième saison, se sentant très confiant dans le succès de Le Seigneur des Anneaux. De JD Payne et Patrick McKay, le spectacle est décrit comme un « drame épique » se déroulant au deuxième âge de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements des romans originaux de JRR Tolkien. Il suit un ensemble de personnages nouveaux et familiers alors qu’ils « affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu ».

Le Seigneur des Anneaux le casting comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete , Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani. Morfydd Clark a déclaré que le tournage de la série avait été époustouflant.

Payne et McKay servent de showrunners. Ils sont également producteurs exécutifs aux côtés de Lindsey Weber, Callum Greene, JA Bayona, Belen Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond et Sharon Tal Yguado. Wayne Che Yip sera co-producteur et réalisateur avec JA Bayona et Charlotte Brändström. Christopher Newman produit également avec Ron Ames une coproduction.

Le Seigneur des Anneaux a été adapté en une trilogie de films de Peter Jackson entre 2001-03. Les trois versements ont remporté plusieurs Oscars avec des nominations consécutives pour le meilleur film. Le retour du roi a également été le premier film à dépasser le milliard de dollars au box-office, la franchise s’avérant encore plus performante financièrement. Ce succès a sans aucun doute inspiré Amazon à lancer les dés avec une adaptation de série télévisée à prix élevé dans l’espoir qu’elle devienne la prochaine Game of Thrones.

« C’est un monde tellement vaste, il y a tellement de façons différentes d’aller avec cette propriété », a déclaré Jennifer Salke, directrice des studios Amazon, à propos de la série. « Nous avons eu beaucoup d’enthousiasme dans la communauté des créateurs/écrivains pour le projet. Nous avons donc passé beaucoup de temps à parler de différentes prises. La phase suivante est un grand processus de développement car [J.D. Payne and Patrick McKay] construire ce monde. »

Le Seigneur des Anneaux sera présenté en première le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video. De nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine. La pré-production de la saison 2 devrait commencer en janvier et la post-production de la saison 1 jusqu’en juin 2022. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : émission télévisée Le Seigneur des Anneaux