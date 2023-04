L’iPhone 15 Pro pourrait copier l’une des meilleures fonctionnalités de l’Android haut de gamme de 2023

hjh OFFICE NOVA PRO I - Siège de bureau haut de gamme Noir moucheté

NOVA PRO I – goûtez au luxe et au confortLe NOVA PRO I se situe à un niveau élevé. Il allie parfaitement fonctionnalité avec grand confort d'assise. Grâce à son réglage simple, l'utilisateur peut adapter la chaise selon ses besoins individuels. Les multiples possibilités de réglages comme l'inclinaison de l'assise, le mécanisme synchrone et le dossier avec support lombaire et appui-tête intégré assurent un confort maximale aussi pour de très longues périodes en position assise.Procurez-vous le NOVA PRO I et laissez-vous convaincre par une expérience d'assise totalement nouvelle.Le mécanisme synchrone adapté pour un usage professionnel permet à l'utilisateur d'ajuster la tension du dossier en fonction de son poids et de bloquer l'inclinaison du dossier dans positions différentes.Assise en tissu résistent au frottement, dossier en tissu filet transpirantLa profondeur de l'assise peut être ajustée individuellement. En un tour de main, l'assise peut être poussé quelques centimètres vers l'avant ou vers l'arrière. Cela contribue à une position d'assise confortable.Dossier avec support lombaire intégréHauteur et inclinaison d'appuie-tête réglableLes accoudoirs 4D avec surface d'appui souple sont réglables selon vos besoins en hauteur, profondeur, largeur et orientation.Dimensions: hauteur (total): 133 cm; largeur (total): 65 cm; profondeur (total): 60 cm; hauteur de l'assise: 45 - 53 cm; largeur de l'assise (utilisable): 48 cm; profondeur de l'assise (utilisable): 45 - 48 cm; hauteur du dossier: 56 cm; appui-tête (par rapport au dossier): 18 - 24 cm; hauteur des accoudoirs (par rapport à l'assise): 14 - 24 cm; diamètre du piètement: 74 cm; capacité de charge max.: 120 kg; diamètre de la roue: 60 mm; diamètre de la tige: 11 mm. *toutes les données correspondent à l'état non-chargé.Doté de roulettes multifonctionnelles, appropriées pour tous les types de sols. Nos roulettes de grande qualité se démarquent par leur grande résistance à l'abrasion et leur capacité de charge. Grâce à leur surface de roulement souple, elles évitent des rayures sur votre sol. Smart Premium Collection En commandant ce produit de notre gamme premium SPC, vous bénéficierez des avantages et privilèges exclusifs suivants: garantie prolongée de 4 ans numéro d'assistance/service après-vente premium destiné à nos clients garantie sur la disponibilité des pièces détachées pendant la garantie Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies sont appropriées pour moquette et également pour des sols durs. Merci de votre compréhension que nous ne pouvons pas échanger les roulettes avant l'expédition pour des raisons logistiques (sauf si des informations contraires sont stipulées sur la description de l'article). En complément nous...