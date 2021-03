Nickelodeon a censuré un épisode de SpongeBob SquarePants qui prédisait le coronavirus

Saison 12 de Bob l’éponge conserve la série animée emblématique créée en 1999. De nouveaux épisodes sont actuellement en première sur Nickelodeon, mais dans les dernières heures, il est apparu un événement imprévu qui a forcé la chaîne à censurer un chapitre car il prédisait incroyablement le coronavirus. Les autorités de la chaîne ont décidé que la première était inopportune. De quoi s’agit-il?

« Le crabe Kwarantined » allait être la première de cette semaine et a dû être annulée car elle couvrait « l’histoire d’un virus » en bas de bikini. Dans le chapitre, un «grippe de palourde» plonge dans le restaurant Crustacé de Krabby et tous les clients à l’intérieur doivent être mis en quarantaine. Les personnages commencent à se méfier les uns des autres pour supposer qui a le virus et le conflit de l’intrigue est généré.

SpongeBob SquarePants: épisode de censure de Nickelodeon qui a prédit le coronavirus

« Le crabe Kwarantined se concentre sur l’histoire d’un virus, nous avons donc décidé de ne pas le transmettre en raison des sensibilités entourant la pandémie mondiale réelle. « , un représentant de Nickelodeon a exprimé à Deadline. Le chapitre n’est pas non plus en Paramount + et ne peut pas être acheté numériquement à Amazone. En outre, il n’était pas inclus dans le DVD de la saison 12 récemment sorti.







L’IGN a signalé que l’épisode censuré circule toujours sur Internet dans sa langue d’origine. Il y a même des extraits sur YouTube et en espagnol latin. Bien que l’on ne sache pas comment elle a été divulguée, la vérité est que la chaîne a décidé de ne pas commenter davantage et de clarifier seulement que je n’ai pas l’intention de la diffuser.

Bob l’éponge Ce n’était pas la seule production à avoir souffert d’un problème similaire: New Amsterdam a dû éliminer le lancement de sa deuxième saison car elle était basée sur un virus qui sévissait dans le système de santé. La première était datée du 7 avril 2020, 27 jours seulement après la déclaration de pandémie du coronavirus. Face à cette situation, NBC et la série ont décidé de le censurer parce qu’il était vraiment inapproprié.