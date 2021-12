« La maison de papier »: la finale de la saison 5 expliquée partie 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après cinq saisons, quelques victoires, plusieurs plans, de nombreuses explosions et cinq crashs, « Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais) touche à sa fin. Tokyo est mort et l’ennemi, blessé et plus redoutable que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Dans les heures les plus sombres, le groupe devra relever les plus grands défis : extraire l’or avec un plan plein d’incertitudes, et essayer de quitter la Banque d’Espagne, entouré par l’armée et avec les yeux du monde sur elle.

Alors qu’Alicia Sierra profite de la mort de Tokyo pour s’enfuir avec sa fille, Sagasta met en branle un plan pour désactiver les explosifs qui entourent les entrées de la Banque d’Espagne et permettre aux autorités d’entrer, afin que le gang n’ait pas le temps de pleurer le décès de son partenaire.

Le professeur parvient à joindre Alicia, mais grâce à un précédent geste de l’ancien inspecteur, il devient son otage et est transféré dans la maison de Tamayo, où il voit que Sierra n’atteint pas son but et est sur le point d’être arrêté par la police, mais Au lieu de s’échapper, il se faufile dans le bâtiment et l’aide à se cacher. A partir de ce moment, et à contrecœur, Alicia devient l’alliée de son pire ennemi.

Bien qu’elle ait tenté de s’échapper, Alicia n’a eu d’autre choix que de rejoindre la bande de braqueurs (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LA CASA DE PAPEL » SAISON 5 PARTIE 2 ?

Pendant ce temps, Palerme, en coordination avec Benjamin, dirige avec succès tout l’or de la réserve nationale vers Storm Pond. Après tant de défaites, le groupe peut enfin remporter une victoire, mais la célébration est de courte durée, car ils doivent veiller sur deux médecins entrés pour soigner Sagasta, Ramiro Vásquez et Helsinki.

De plus, il y a quelque chose que les protagonistes de « Le vol d’argent« Ils sont ignorants et que cela pourrait être leur chute : Arantxa Arteche a également survécu et, guidée par Ángel, désactive les explosifs et est prête pour une attaque simultanée.

Lorsque Tamayo découvre que l’or est en train d’être extrait, il envoie toute son équipe suivre la piste, et bien qu’ils travaillent à toute vitesse dans le Storm Pool, il ne suffit pas de s’échapper à temps. La police arrive sur les lieux et arrête tout le monde, au lieu de se battre, le professeur décide de se rendre de peur de perdre plus de membres, et commet ainsi la grande erreur de sa vie.

Les hommes qui ont capturé Sergio, Alicia, Marseille, Benjamin et les autres n’ont pris que l’or, donc vous n’étiez pas les commandants d’Ángel mais une nouvelle menace pour le Dalí : l’ex-femme et le fils de Berlin. Tatiana connaissait tous les détails du plan, alors, avec Rafael, pour qui elle a quitté Andrés de Fonollosa, ils ont décidé de garder le gros butin.

Le professeur essaie de récupérer l’or, mais doit laisser Alicia et Benjamin en charge de cette mission pour entrer à la Banque d’Espagne car leurs compagnons sont tombés et sont interrogés par Tamayo. Chaque heure qui passe est vitale, tant pour les braqueurs que pour les autorités, puisque le vol de la Réserve nationale est déjà de notoriété publique.

Pour éviter le risque d’effondrement de l’économie espagnole, Tamayo et les autorités acceptent de négocier avec les braqueurs. Alors que Denver quitte la banque, le professeur propose un plan où les deux parties gagnent et met la vie de son équipe en garantie. Devant les médias, la police parvient cependant à récupérer l’or et à le ramener dans les coffres-forts…

Tatiana et Rafael, épouse et fils de Berlin, volent l’or du Storm Pond (Photo : La casa de papel / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 5 DE LA CASA DE PAPEL, PARTIE 2 ?

Le professeur n’a jamais envisagé de remettre l’or, qui d’ailleurs est toujours entre les mains de Rafael et Tatiana. Par conséquent, la seule chose qui atteint la Banque d’Espagne sont des camions pleins de cuivres. En le découvrant, Tamayo menace d’assassiner les protagonistes de « Le vol d’argent», Mais Sergio et Raquel le convainquent que sa seule option est d’accepter leurs conditions.

Les seuls qui connaissaient la dernière partie du plan étaient le professeur et Palerme, qui depuis le début était clair que le retour de l’or n’était pas une option. Sergio explique que l’économie espagnole peut rester stable avec une voûte remplie de laiton au lieu d’or, et que l’accord avec eux ne sera qu’un autre secret d’État.

Après une série de coups de feu, Tamayo arrive au front et annonce que le braquage est terminé, les criminels ont été tués et ils ont récupéré l’or grâce à Denver, qui pleure la mort de Stockholm et de ses compagnons jusqu’à ce qu’il voit une figure en origami et comprenne que tout fait partie du plan du professeur.

Pour le monde entier, les voleurs sont morts, mais en réalité, ils ont été escortés par la police vers leur nouvelle vie. Mais qu’est-il arrivé à l’or ? Alicia et Benjamin ont trouvé la maison où Tatiana et Rafael ont caché les lingots et ont conclu un accord au nom de Berlin.

« Le vol d’argent« Se termine avec le professeur, Lisbonne, Rio, Denver, Stockholm, Helsinki, Palerme, Marseille, Manille, Bogotá, Pampelune, Logroño et Alicia adoptant de nouvelles identités pour commencer une vie loin des vols et des persécutions policières.