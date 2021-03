Vikings: l’évêque de la vraie vie Heahmund

Même si la sixième saison de « Vikings»Terminé en décembre 2020, les fans du drame historique continuent de regarder chaque épisode sur Amazon Prime Video et Netflix. Par conséquent, plus de questions se posent sur l’intrigue et ses personnages, la dernière étant liée à l’évêque Heahmund.

Dans la fiction History Channel, Heahmund (Jonathan Rhys Meyers) était un évêque du Wessex, bien qu’en même temps il se considérait comme un pécheur, parce qu’il ne pouvait pas accomplir le célibat, il était aussi un guerrier habile, qui a défendu sa nation jusqu’au bout. . quand les Vikings ont envahi le royaume saxon.

Comme l’indique Express, Heahmund s’appuyait vaguement sur une véritable figure historique, l’évêque médiéval du même nom, qui vécut au IXe siècle. Ce religieux vivait dans le royaume de Wessex et était fidèle au roi Aethelred et Alfred de Wessex.

En outre, le vrai Heahmund était l’évêque de Sherborne, qui est aujourd’hui connu comme l’évêque de Salisbury, consacré en 867 ou 868 et a servi l’Église catholique.

Cependant, comme pour les autres personnages de « Vikings», Son histoire mêle faits historiques et fictifs, dans ce dernier correspond la romance de Heahmund avec Lagertha (Katheryn Winnick).

La romance entre Heahmund et Lagertha n’a eu lieu que dans « Vikings » (Photo: Histoire)

LA MORT DE L’ÉVÊQUE HEAHMUND

De retour en Angleterre, Heahmund affronte à nouveau les Norsemen, cette fois dirigés par le roi Harald, et est tué par Gunnhild après avoir été touché par plusieurs flèches sur le champ de bataille.

Alors que le vrai Heahmund est mort à la bataille de Mereturn en mars 871, également connue sous le nom de bataille de Merton, il a été enterré à Keynsham dans le Somerset et a été consacré en tant que saint dans l’Église orthodoxe orientale et l’Église catholique romaine.

Dans une interview avec Variety, Michael Hirst, le créateur de « Vikings», Il a parlé de la mort de Heahmund et a assuré qu’il était pleinement préparé pour ce moment. «Il est parti au combat en voulant presque mourir, nettoyé … et pourtant … je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais ses derniers mots sont qu’il aime Lagertha.

Hirst a également expliqué comment l’évêque «se condamne» à la fin, montrant que son amour pour la mère de Bjorn l’emporte sur tout le reste.

«La scène de mort a été filmée dans la neige et le froid glacial dans un champ assez fermé et bien sûr ces scènes doivent être très intenses et assez mécaniques à filmer puisqu’il s’agit de flèches, mais elle a une fluidité dans sa manifestation. Des circonstances et conséquences de sa mort et ce que cela signifie pour Lagertha », a-t-il ajouté.