Détails sur le mari de Betty White, Allen Ludden, décédé en 1981

En ce qui concerne Hollywood, Betty White est clairement une légende, mais certains fans ne savent peut-être pas grand-chose de sa vie personnelle.

C’est là qu’intervient le documentaire « Betty White: La première dame de la télévision », qui est maintenant diffusé sur Netflix – et il présente aux fans l’amour de la vie de White.

À l’origine, le documentaire Betty White a été diffusé sur PBS en 2018.

« Betty White: la première dame de la télévision« est un regard chaleureux sur la vie et la carrière de la légende bien-aimée de la télévision et du cinéma qui célèbre cette année 80 ans dans le show business – officiellement la plus longue carrière de l’histoire de la télévision. Betty a fait beaucoup de progrès dans sa carrière et des mouvements monumentaux pour les femmes.

Elle a fait de nombreux progrès dans sa carrière, notamment en étant la toute première femme à produire une émission de télévision nationale, la première femme à jouer dans une sitcom dans son émission « Life With Elizabeth », la première productrice à embaucher une réalisatrice et la première femme pour recevoir une nomination aux Emmy. Elle a également été félicitée pour ses rôles de débauche Sue Ann dans « The Mary Tyler Moore Show », l’innocente Rose sur « The Golden Girls » et son rôle plus récent en tant que mondaine Elka sur « Hot in Cleveland ».

Mais qui est le mari de White, Allen Ludden?

Ludden était le troisième mari de White.

Même si elle pouvait subvenir à ses besoins, sa valeur nette étant de 75 millions de dollars, White voulait trouver l’amour. Elle s’est mariée trois fois – la première était un mariage de courte durée avec le pilote de l’armée de l’air, Dick Barker, en 1945, avant de divorcer la même année. Ensuite, Lane Allen, un agent d’Hollywood avec qui elle était mariée de 1947 à 1949.

Elle a épousé Allen Ludden le 14 juin 1963 et ils sont restés mariés jusqu’au 9 juin 1981, date à laquelle il est décédé moins d’une semaine avant son anniversaire de mariage de 18 ans avec White après avoir lutté contre un cancer de l’estomac.

Ludden a également travaillé à la télévision.

Tout comme White l’a fait vivre en tant que personnalité de la télévision, Ludden a fait de même. Né le 5 octobre 1917, Ludden a grandi à Mineral Point, Wisconsin, et a obtenu son baccalauréat en anglais de l’Université du Texas à Austin en 1938 et a ensuite reçu un Master of Arts en anglais en 1941. Il a ensuite rejoint l’armée américaine. et y fait carrière.

Après avoir quitté l’armée, Ludden est devenu connu pour avoir accueilli des jeux télévisés, dont « GE College Bowl, « »Password « , et vers les années 1970, il déménage officiellement à Los Angeles où Password continuera à être diffusé de 1971 à 1975. Quelques années plus tard, « Password Plus » a ensuite été créé et diffusé de 1979 à 1982.

En dehors de cela, Ludden a également sorti un album et a écrit plusieurs livres de conseils, ainsi qu’un roman pour enfants.

Ludden a proposé à White plusieurs fois avant d’accepter.

Avant Betty, Ludden était marié à Margaret McGloin en 1943, et les deux avaient un fils, David, et deux filles, Martha et Sarah. Malheureusement, après seulement 18 ans de mariage, elle est décédée d’un cancer en 1961. Deux ans plus tard, Ludden rencontrait White on Password et le reste appartient à l’histoire.

Après que Ludden ait rencontré White, il ne pouvait pas la quitter des yeux. White a admis dans le documentaire que Ludden lui avait proposé pendant un an avant de dire oui en 1963 et que ne pas dire oui plus tôt était l’un de ses plus grands regrets.

«J’ai passé une année entière, gaspillé une année entière qu’Allen et moi aurions pu passer ensemble, en disant: ‘Non, je ne l’épouserais pas. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne quitterai pas la Californie. Non, Je ne déménagerai pas à New York », a déclaré White. « J’ai gaspillé une année entière que nous aurions pu avoir ensemble. Mais nous l’avons fait. Nous l’avons finalement fait. »

Ludden a déjà été présenté sur Instagram de White.

White ne publie pas souvent sur les réseaux sociaux et une seule de ses 53 publications Instagram a inclus Ludden. En 2017, après la mort de Mary Tyler Moore, elle a partagé une photo avec la défunte actrice qui comprenait également Ludden et Grant Tinker.

« Mary Tyler Moore, Grant Tinker, Allen Ludden et moi avons vécu ensemble certains des meilleurs moments de ma vie. Elle était spéciale », écrivait White à l’époque.

Même si Betty n’avait pas d’enfants avec Allen, elle l’a aidé à élever ses enfants David, Martha et Sarah de son précédent mariage.

Ludden est décédé en 1981 d’un cancer de l’estomac.

Après la mort de Ludden, White a dit qu’elle ne se remarierait pas.

En fait, dans le passé, White a appelé ses deux premiers mariages des «répétitions générales», et en 2011, elle a dit qu’elle n’avait pas l’intention de se remarier maintenant que Ludden est parti. Tout comme le mariage précédent de Ludden, lui et Betty ont également été mariés pendant 18 ans et il est également mort d’un cancer comme sa précédente épouse.

« Une fois que vous avez eu le meilleur, qui a besoin du reste? » dit-elle. «J’ai fait deux erreurs avant Allen, mais l’amour de ta vie ne vient pas dans toutes les vies, donc je suis très reconnaissant de l’avoir trouvé.

Ludden est peut-être parti depuis près de 40 ans, mais il est clair qu’il ne sera pas oublié – et certainement pas par White.

