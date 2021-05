Thomas Rhett et sa femme Lauren Akins annoncent qu’ils attendent un quatrième enfant et révèlent le sexe

La famille Rhett s’agrandit d’un!

Thomas Rhett et sa femme, Lauren Akins, ont tous deux révélé dimanche sur Instagram qu’ils attendaient leur quatrième enfant ensemble. Le chanteur country de 31 ans a partagé une photo de lui aux côtés de sa femme sur Instagram qui lui tenait le ventre alors qu’ils souriaient largement à la caméra. Dans la légende, Rhett a révélé comment il avait annoncé la nouvelle lors de son émission hier soir à Fort Worth, au Texas.

«Eh bien … nous sommes de nouveau enceintes!» il a commencé la légende. «Ce soir, alors que j’étais sur scène à Fort Worth sur le point de jouer ‘aux gars qui sortent avec mes filles’, ma femme m’a parlé dans mes (écouteurs) et m’a dit ‘vous pouvez leur dire si vous voulez’ alors de toute façon, maintenant vous savez . Nous sommes ravis d’avoir notre quatrième fille🙌🙌🙌.

Il a poursuivi en plaisantant: «N’hésitez pas à acheter tous les produits que vous voulez, sachant que tous les profits iront directement à tous ces mariages que je paierai pour un jour! Je t’aime tellement @laur_akins que nous avons toujours voulu une grande table de Thanksgiving😭. »

Akins a partagé une adorable photo à célébrer sur son propre Instagram, le couple tenant chacun quatre doigts devant la caméra.

« SURPRENDRE!! » elle a écrit dans la légende. «Il ne pouvait tout simplement pas attendre plus longtemps, alors @thomasrhettakins a révélé notre nouveau petit secret sur scène à @billybobstexas à Ft. Worth (la ville natale de ma mère) juste à temps pour la fête des mères 💕: la famille Akins s’agrandit en novembre 2021 avec notre QUATRIÈME petite fille 💗💗💗💗 «

Rhett et Akins, qui se sont mariés en 2012, ont trois filles: Willa Gray, 5 ans, Ada James, 3 ans, et Lennon Love, 1 an. Ada dans le monde. Lennon Love est né en février 2020.

Le chanteur de «Die A Happy Man» et sa femme ont parlé de l’adoption de Willa lors d’une apparition sur «The Kelly Clarkson Show» en avril dernier. Akins a dit à l’hôte qu’elle avait parlé d’adopter toute sa vie.

«Ma mère est en fait adoptée», a-t-elle expliqué. «Je pensais juste que c’était vraiment cool. Et nous en avions discuté à plusieurs reprises, mais ce n’était pas quelque chose que nous nous étions assis et avions une conversation d’adoption complète.

Quand Akins était en Ouganda en 2016, elle a partagé une photo sur Instagram avec l’un des enfants qu’elle a rencontrés lorsqu’elle était là-bas.

«Et quand je suis finalement arrivé à FaceTime (Thomas) ce soir-là, je lui racontais son histoire: ‘Bébé, nous connaissons tellement de gens qui essaient d’adopter en ce moment, et cette petite fille a besoin d’un chez-soi pour toujours’ ‘, a-t-elle expliqué. , ajoutant plus tard: «J’étais tellement ému. La seconde où je l’ai touchée, c’était électrique. Je me suis dit: « Oh, cette petite fille vient de prendre mon cœur. » Et je me suis dit: « Chérie, nous devons la retrouver pour toujours à la maison. Genre, je sais que c’est pour ça que je suis ici – pour ramener cette fille chez elle. »

Lors d’une récente apparition sur AUJOURD’HUI, Rhett s’est rendu compte à quel point il était nerveux pour le jour où ses filles commenceraient à sortir ensemble, bien qu’il soit sûr qu’il n’ira pas trop dur avec leurs proches.

«Je roulais avec un de mes copains à Nashville. Il a une fille de 15 ans, j’en ai trois et nous avons juste cette conversation sur le genre de papas que nous allons être quand nos enfants commencer à dater », se souvient-il.

Alors que le chanteur country veut simplement s’assurer que ses filles sont bien traitées, il a dit qu’il ne rendrait probablement pas la vie de leurs proches potentiels misérable.

Il a ajouté plus tard: «Je pense que je voudrais dire que je serais comme le père dur, mais je vais probablement être un softie comme ‘Entrez, entrez, prenez un café, parlez-moi de votre vie.’ ‘