Shawn Layden manque aux fans de PlayStation, et il aime tous les tweets

Shawn Layden a été, pendant un petit moment, le visage public de PlayStation – et les fans ont commencé à l’aimer. Le dirigeant, qui avait une longue histoire chez Sony l’emmenant d’Europe au Japon, est devenu un nom familier lorsqu’il a remplacé Jack Tretton à la tête de Sony Computer Entertainment America. Il est ensuite devenu président de Worldwide Studios, avant de partir en 2019.

En réponse à un rapport de Bloomberg plus tôt dans la journée qui suggérait que PlayStation doublait ses superproductions et abandonnait son arrière-plan plus créatif, beaucoup ont partagé un ancien clip sur les médias sociaux dans lequel Layden parle de Vib-Ribbon. Le soliloque conclut effectivement que, si le titre de rythme PS1 n’était pas du tout un gros vendeur, ce n’était «pas le but».

Cela a touché un nerf parmi les passionnés, et beaucoup disent que l’exécutif leur manque sur les médias sociaux. Il s’avère que Layden – vraisemblablement avec beaucoup de temps libre pendant son congé de jardinage – lit tous les commentaires, et aimer tout ce qu’il voit. Le sentiment général dans de nombreux articles est que le patron actuel Jim Ryan est mauvais et que l’ancien patron Layden était le GOAT.

Il y a 6 ans @ShawnLayden a prononcé ce discours presque oublié pour PlayStation à l’E3, qui, pour une raison quelconque, m’a vraiment marqué comme ce qui rend la PlayStation si attrayante. Le PDG disant « Ce n’était pas un vendeur de plusieurs millions, mais ce n’était pas le but » à l’époque était bien pic.twitter.com/iK6KdnXm4w– Lance McDonald (@manfightdragon) 30 novembre 2020

Cela vaut peut-être la peine de se rappeler, cependant, que Layden n’a jamais occupé le poste de direction sur PlayStation; il a été une figure importante pendant son mandat, dirigeant à la fois les bras japonais et américain avant de prendre le contrôle de Worldwide Studios, mais n’a jamais été le PDG. Et en fait, la poursuite faisait allusion à la transition de l’organisation vers des titres moins nombreux mais plus gros avant son départ.

«Je pense que nous avons fait beaucoup au cours des trois ou quatre dernières années pour nous amener à un endroit où nous construisons moins de jeux par an que jamais auparavant, mais nous passons plus de temps, plus d’énergie, certainement plus. de l’argent, pour les faire », a-t-il déclaré à CNET au début de 2019, avant d’élaborer sur la stratégie« d’abord, mieux, doit »des organisations.

Nous ne saurons probablement jamais ce qui s’est passé en interne qui a conduit au départ de Layden, et sa passion pour l’industrie nous manque également, mais attribuer des décisions d’entreprise gigantesques à une seule personne peut être dangereux. Nous ne savons pas à quoi ressemblerait la PlayStation avec Layden toujours au sommet, mais nous risquions que ce ne soit probablement pas très différent de ce que nous voyons aujourd’hui.