Nicholas Braun de Succession dit qu’il a eu du mal à dire au revoir à Matthew Macfadyen

Drame d’entreprise à succès de HBO Succession revient pour une nouvelle et ultime saison dans 1 semaine. Bien que Shiv, Kendall et Roman soient apparus davantage à l’écran dans la série, l’histoire contient des personnages beaucoup plus profonds et complexes, et l’un d’eux est Greg ‘The Egg’ Hirsch, un personnage très apprécié du jeune acteur. Nicolas Braundont il s’agit du plus gros projet de sa carrière.





Greg est la partie anxieuse de l’empire médiatique de la famille Roy, et il est le petit-neveu de Logan. En tant que recrue cherchant sa place dans ce monde des affaires sinueux pendant trois saisons, Greg a traversé l’un des arcs d’histoire les plus émouvants et les plus toxiques de la série avec Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen), qui essaie de trouver son chemin comme lui. Mais l’amitié du duo tragique est plus grande que le petit écran.

L’homme de 34 ans a déclaré qu’il avait une amitié étroite avec Matthieu Macfadyen, qui a remporté un Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle clé dans la série, et ils sont heureux du succès de l’autre. Ils étaient très excités par la cérémonie. Il a déclaré au Times de Londres.

»Matthew et mes mains étaient sur les jambes l’un de l’autre quand les nominés ont été lus. Nous nous regardions en nous serrant les jambes quand nos noms ont été lus à haute voix. Puis, quand il a gagné, j’ai été la première personne à lui faire un câlin. Et puis sa femme. »





« J’ai sangloté en disant au revoir »

Braun et Macfadyen ont tourné ensemble tant de scènes préférées d’Internet et ont dépeint des personnages, auxquels la série a donné suffisamment d’espace, et naturellement, l’adieu a été difficile pour eux. Braun a déclaré qu’il était très difficile de dire au revoir à son compagnon de casting à la fin du tournage de la dernière saison.

» Je me sens juste extrêmement proche de lui. Quand nous avons fini de tourner la saison dernière, j’ai sangloté en disant au revoir. C’est toujours difficile de traverser une scène avec lui sans rire. »

Braun a également parlé de la dernière saison du Succession. Lors d’une question sur les raisons pour lesquelles les fans aiment Greg, Braun a répondu en apparaissant en tant qu’invité sur The View.

»Je ne sais pas. C’est assez incroyable de ressentir les gens. Je suppose qu’il est le plus normal, il n’a pas été élevé par Logan Roy, il a été élevé de l’autre côté. Donc, je pense qu’il a toujours une boussole morale pour lui. Il est lentement un peu foutu, prenant quelques coups, mais il apprend en cours de route. Je pense que c’est excitant pour les gens aussi de voir. D’accord, vous pouvez apprendre certaines de ces compétences, comment comploter et être un peu un serpent. »

La dernière saison de HBO Succession sera présenté en première le dimanche 26 mars sur HBO.