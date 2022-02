A Quiet Place Part III de John Krasinski sortira en 2025

Le film d’horreur post-apocalyptique du réalisateur Jean Krasinskiaura sa troisième partie. » Un endroit calme, partie III » est officiellement en production et a déjà une date de sortie. Krasinski, qui a réalisé et écrit les deux parties précédentes, a annoncé à la Journée des investisseurs suprêmes qu’il s’apprêtait déjà à poursuivre son histoire d’horreur qui a enchanté le public, un film qu’il réalise, écrit et joue. La troisième partie arriverait dans le courant de 2025. Cependant, on ne sait pas encore grand-chose de cette nouvelle production, donc on ne sait pas qui la dirigera ou qui écrira le scénario.

Bien que Krasinski ait co-écrit le scénario du premier film avec Bryan Woods Oui Scott Beck, ceux-ci ont quitté le projet une fois terminé, la deuxième partie a donc été entièrement écrite par lui. Bien que l’on sache que Krasinki est impliqué dans la production de ce troisième opus, on ne sait toujours pas à quel point il contribuera au nouveau film. Lancé en 2018, »Un endroit silencieux » a présenté aux téléspectateurs l’histoire de la famille Abbott cherchant à survivre à des créatures aveugles à l’ouïe supersonique, qui menacent de se suicider à chaque pas ou mouvement que vous faites.

sa suite » Un endroit calme, partie II », est sorti en 2021 et se déroule immédiatement après ce qui s’est passé dans la première partie, introduisant de nouveaux personnages au-delà de la famille Abbott. La suite a été saluée pour sa description soignée de la douleur et la performance de Millicent Simmonds comme Regan Abbott.

Initialement destiné à être un projet spécial pour lui et sa femme, Emilie BluntKrasinski a refusé les offres initiales pour une suite à « A Quiet Place », mais a ensuite accepté en raison du grand potentiel de l’histoire de la famille Arbbott. « J’ai commencé à penser en ce sens qu’il fallait une suite avec ces personnages. L’histoire est tellement excitante que j’aurais été idiot si j’avais dit que je ne voulais pas le faire », a déclaré l’acteur.

Krasinski a été très attentif aux détails de ce troisième volet, dont la sortie était initialement prévue en 2023, mais apparemment le réalisateur a d’autres projets en tête, depuis son prochain film, »Si »qui mettra en vedette la performance de son ancien partenaire dans »Le bureau », Steve Carell, sortira l’année prochaine. Donc, il y a encore une longue attente pour »Un endroit calme III » qui sortira en 2025.