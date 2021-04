À mesure que le stock augmente, la PS5 fait beaucoup mieux au Japon

Lors de son lancement, on craignait que la PlayStation 5 ne s’effondre carrément au Japon, bien qu’avec une disponibilité si faible, cette ligne de spéculation ait toujours flirté avec la fantaisie. Cela vaut donc la peine de signaler que la console fonctionne beaucoup mieux au niveau national maintenant – même si elle reste extrêmement difficile à trouver. Selon les données de vente de Famitsu, le système a maintenant vendu 517 916 unités sur son territoire d’origine.

Surtout, les chiffres hebdomadaires ont été cohérents ces derniers temps. Entre le 8 mars et le 14 mars, le système de nouvelle génération a déplacé 37 851 unités – et entre le 15 mars et le 21 mars, il a géré 34 657 unités supplémentaires. Il s’agit d’une performance globale beaucoup plus stable, et bien qu’elle soit toujours effacée par la Nintendo Switch, il est important de rappeler que le stock reste limité.

Les médias sociaux se sont beaucoup amusés à souligner à la fin de l’année dernière que la PS5 se vendait moins bien que la Nintendo Wii U au Japon, et même si elle suit toujours le format défaillant, elle commence maintenant à rattraper son retard sur le lancement. La plus grande préoccupation pour le moment est que le logiciel PlayStation est pratiquement inexistant dans la région, bien que Sony se tournera sans aucun doute vers Resident Evil: Village pour voir comment cela fonctionne.