L’actrice de Normal People qui jouerait dans le redémarrage de Twister

Le blockbuster du milieu des années 90, Twister, aura son redémarrage bien mérité en ces temps et il y a déjà une actrice choisie pour donner vie au nouveau protagoniste.

En 1996 Tornade est devenu un phénomène au box-office avec un casting spectaculaire mené par Bill Paxton et Helen Hunt avec un livre du responsable de l’histoire de parc jurassiqueMichael Crichton, en plus de Jan de Bont en tant que réalisateur en charge et Steven Spielberg en tant que producteur d’un film très promu à l’époque, remportant un succès commercial important à cette époque.

Hollywood sait tout sur les suites et les remakes sans perdre aucune histoire qui a réussi dans le passé, il n’est donc pas étrange de signaler que Tornade aura un redémarrage qui gardera Spielberg et sa société de production Amblin dans la nouvelle équation de gestation et est renouvelé avec le titre Tornades sous l’impulsion de Frank Marshall, mari de Kathleen Kennedy, une femme forte dans l’industrie qui était également présente en tant que productrice sur la première bande.

De quoi parleront les Twisters ?

Le journaliste hollywoodien pourrait découvrir que l’actrice Daisy Edgar Jones est en pourparlers finaux pour jouer dans cette nouvelle histoire où elle jouerait un chasseur de tempête qui a échappé de peu à une tornade et vit maintenant retirée de l’action dans un travail de bureau jusqu’à ce qu’elle doive bientôt retourner au travail de terrain tant redouté d’une nouvelle menace météorologique.

Les crédits de Daisy Edgar Jones inclure la série télévisée personnes normales basé sur le roman du même nom de Sally Rooney en plus du spectacle Par Mandat du Ciel, la fille sauvage et Frais. En ce moment le jeune interprète est en plein tournage Sur des chevaux rapides avec Daniel Mimahan. Une carrière professionnelle en plein essor qui ferait un bond important si son rôle dans Tornades.

Ce n’est pas la première nouvelle sur Tornades: Le film est écrit par Mark L. Smith, responsable du scénario de Le revenant, et son directeur est Lee Isaac Chung. Rappelons que le cinéaste aspirait à oscar pour Minari : Histoire de ma famille et cette semaine il a fait ses débuts dans l’univers de Guerres des étoiles réaliser un épisode essentiel de la mythologie de la célèbre série Le Mandalorien. OhTornades Il n’a pas encore de date de sortie !

