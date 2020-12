Dans les années 1980, Melissa Gilbert et Rob Lowe semblaient être la quintessence du jeune amour. L’ancien couple est sorti pendant plusieurs années, et en 1986, Lowe a proposé à Gilbert.

Bien que la relation n’ait pas duré, elle a eu un impact durable sur la culture pop et la vie de Gilbert et Lowe. Dans une interview en 2009 sur Aujourd’hui, Gilbert a qualifié sa rupture avec Lowe de «dévastatrice».

Melissa Gilbert et Rob Lowe | Vinnie Zuffante / Archives Michael Ochs / Getty Images

Comment le jeune couple s’est rencontré

Gilbert et Lowe se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils étaient adolescents. Les deux ont commencé à se fréquenter lorsque Gilbert avait 17 ans, mais ils se sont rencontrés quelques années auparavant. Le 26 août 2020, Accéder à Hollywood a publié une interview avec Gilbert où elle a décrit le début de sa relation avec Lowe.

«J’avais 14, 15 ans et je faisais un talk-show sur le terrain. Et Rob est venu en courant pour se présenter à moi, et il m’a dit des années plus tard qu’il avait caché un scénario sous son bras pour que je sache qu’il était un acteur qui travaillait aussi et pas un gamin qui venait me parler. »Gilbert m’a dit.

Elle a dit Accéder à Hollywood que les deux ont fini par se retrouver quelques années plus tard.

«Je rentrais du travail en voiture et il s’est arrêté à un feu rouge», dit-elle. «J’avais mon maquillage des prairies… mes cheveux étaient tous géniaux d’avoir été en chignon ce jour-là. Il s’est arrêté et nous avons commencé à parler et à échanger des numéros. Cela nous a finalement amenés à sortir ensemble… »

Melissa Gilbert a qualifié sa rupture avec Rob Lowe de « dévastatrice »

En 2009, Gilbert a publié un mémoire intitulé Prairie Tale: Un mémoire. Le livre détaille la vie de Gilbert pendant et après qu’elle a joué le rôle de Laura Ingalls Wilder dans l’émission télévisée à succès Petite maison dans la prairie.

Prairie Tale: Un mémoire explore la relation de Gilbert avec Lowe, et Gilbert a révélé qu’après que Lowe a proposé, elle a découvert qu’elle était enceinte. Lowe a réalisé qu’il n’était pas prêt à être père ou mari, et les deux se sont séparés. Gilbert a ensuite fait une fausse couche.

Gilbert a été interviewé par Erin Burnett sur Aujourd’hui en 2009. Elle a reconnu que sa rupture avec Lowe était «dévastatrice», mais avec le recul, elle comprend pourquoi cela s’est produit.

«C’était très, très douloureux. C’était une période très sombre et difficile pour moi… Maintenant que j’ai des enfants de son âge – mes garçons plus âgés ont 28 et 23 ans, l’âge qu’il avait quand nous étions ensemble – je le comprends. Mais à l’époque, c’était dévastateur », a-t-elle déclaré.

À quoi ressemblait la relation entre Melissa Gilbert et Rob Lowe

En 1984, Lowe est apparu sur Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson et a été interviewé par l’hôte invité Joan Rivers. Au moment de l’interview, il avait 20 ans et faisait la promotion de son film Blues d’Oxford.

Rivers a demandé à plusieurs reprises à Lowe à propos de Gilbert, et Lowe a révélé la nature de leur relation.

«Nous sortons depuis deux ans vraiment», a déclaré Lowe. «C’est aussi grave que nous pouvons le faire, car je tiens vraiment à elle, mais le problème est la séparation. Parce que je suis parti depuis environ neuf ou dix mois. Et puis elle est partie maintenant.

Dans son entretien avec Burnett sur Aujourd’hui, Gilbert a expliqué qu’elle considérait sa relation avec Lowe comme une jeune romance.

« Nous nous sommes séparés. Il a suivi son cours. Je pense que nous étions tout simplement trop jeunes », a déclaré Gilbert.