Qui est qui dans la saison 2 de The Kingdom : acteurs et personnages

L’ultime saison de The Kingdom arrive sur Netflix, mais nous allons d’abord revoir ses personnages. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux acteurs.

service de diffusion en continu Netflix L’une des semaines les plus importantes du mois se prépare, puisque ce 22 mars sera diffusée la deuxième et dernière saison de Le Royaume. Il s’agit de la série argentine qui a été un succès en août 2021 et qui a immédiatement reçu un renouvellement, bien que pour ses derniers épisodes. La suite de l’histoire sera connue dans quelques jours et c’est pourquoi nous vous rafraîchirons la mémoire avec ses acteurs et ses personnages.

« Le pasteur Emilio est le président de l’Argentine, mais les choses ne vont pas bien. Loin d’abandonner, Emilio choisit de passer à autre chose, s’entourant de nouveaux alliés et recrutant même une armée pour imposer la terreur. Dans cet affrontement implacable entre le bien et le mal, le mal , son adversaire est Tadeo, devenu par inadvertance un leader populiste qui ne se soustraira pas à sa mission »anticipe son synopsis officiel.

+Qui est qui dans The Kingdom, saison 2 :

Diego Peretti est le pasteur Emilio Vázquez Peña :

Emilio Vázquez Pena est un pasteur évangélique en charge de l’Église de la Lumière qui est tenté par la politique grâce à son grand prestige et son charisme de leader. Cependant, lors de la clôture de sa campagne son colistier, Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka), est assassiné et le laisse face au dilemme de poursuivre son alliance politique et de s’impliquer davantage dans le monde du pouvoir ou de retourner auprès de sa famille et de son Église. . Dans sa décision, il doit non seulement choisir sa loyauté, mais aussi tout ce qu’il est prêt à faire pour que de sombres secrets ne soient pas révélés.

– Mercedes Morán est Pastora Elena :

Elena est l’épouse d’Emilio et le véritable moteur de l’Église de la Lumière et de la famille Vázquez Pena. Elle dirige l’organisation du temple, guide et soutient son mari de tout cœur et dirige la vie de ses enfants. Lorsque la position politique d’Emilio et les enquêtes du procureur Candia commenceront à interférer avec ses plans, elle fera tout son possible pour sauvegarder leurs secrets, préserver son statut et celui de l’Église, et veiller à ce qu’elle maintienne son pouvoir et la loyauté de sa famille envers leur cause commune. Elena se méfie de la politique et de l’ambition de pouvoir de son mari.

– Peter Lanzani est Tadeo Vazquez :

Tadeo est une personne spirituelle et un croyant qui fonde sa vie sur l’aide aux autres. Il dirige le Hogar de la Luz, une institution de l’Église de la Lumière pour les enfants vivant dans la rue, et collabore également à des activités dans les prisons et les quartiers défavorisés. Il y rencontre Jonathan (Uriel Nicolás Díaz), un garçon de douze ans d’une grande spiritualité, sans famille, et qui joue un rôle clé dans les événements d’El Reino. Tadeo est également le fils adoptif de la famille Vázquez Pena. Bien qu’il fasse partie de la famille Vázquez Pena et connaisse leurs secrets, il n’est pas bien accueilli par tout le monde. Il n’est pas intéressé par le pouvoir et il ne connaît pas le mal.

– Chino Darín est Julio Clamens :

Julio est un jeune avocat issu d’une famille aisée liée à la politique. Mais après avoir traversé une situation traumatisante et s’être éloigné de sa mère (Ana Celentano) et de son père, Sergio Zambrano Paz (Daniel Fanego), il trouve en Emilio et son environnement une opportunité de recommencer, devenant le bras droit du pasteur pendant sa carrière politique. Cependant, après le meurtre de Badajoz, il découvre qu’il y a des mystères qu’il doit résoudre pour sauver sa nouvelle vie.

– Joaquín Furriel comme Rubén Osorio :

Tout le monde le connaît en tant que directeur de campagne d’Armando Badajoz, mais Osorio est un homme mystérieux qui répond aux plus hautes sphères du pouvoir. Il n’a aucun scrupule ni aucune limite et son seul but est de nouer des alliances qui lui permettent de réaliser ses plans. Lorsque Badajoz est assassiné, il redirige toute son influence vers Emilio et Julio.

– Nancy Dupláa est Roberta Candia :

Elle est le procureur en charge de l’affaire de la mort d’Armando Badajoz. Un professionnel intelligent et responsable. Au cours de l’enquête, Candia découvre qu’il existe des secrets et des relations de pouvoir qui rendent son enquête plus compliquée qu’elle ne le pensait. Avec son assistant, Ramiro Calderale, ils devront travailler pour découvrir la vérité sous l’œil attentif du procureur général (Alejandro Awada).

Le casting de la saison 2 de Le Royaume comprend également:

Vera Spinetta est Ana

Sofia Gala est Céleste

Santiago Korovsky Ramiro Calderale

Patricio Aramburu est Pablo

Victoria Almeida est Madeleine

Alfonso Tort est Oscar

Nicolás García Hume est Remigio

Diego Vélasquez

Juliette Cardinali

Marianne Di Girolamo

Maïté Lanata

Augustin Aristaran

Juan Ingaramo

Florence Ragi

