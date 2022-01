Disney+

Les chiffres de la plate-forme Disney ont été publiés et ont laissé une version MCU en haut en ce qui concerne le premier jour du catalogue.

©Disney+Ni WandaVision ni Black Widow : la première Marvel qui a atteint le record d’audience sur Disney+.

Les premières de Univers cinématographique Marvel ils deviennent de grands blockbusters dans le monde entier et ces derniers temps, les fans ont la possibilité d’avoir ces sorties sur le service de streaming Disney+. En 2021, plusieurs titres sont arrivés, tant au cinéma qu’à la télévision, mais on vient de se consacrer en obtenant la plus large audience possible jusqu’à présent.

Actuellement, nous avons déjà toutes les nouvelles de la MCU sur la plate-forme, sauf avec Spider-Man : Pas de retour à la maison, qui est dans les cinémas du monde entier depuis un mois et continue de rapporter des millions. En raison de problèmes de droits avec Sony Pictures, ce film n’atteindra pas le catalogue de streaming aussi rapidement qu’il l’a fait Éternels, qui a récemment est devenu la meilleure première de la franchise sur Disney +.

D’après les chiffres de Samba-TV, qui sont chargés de publier des statistiques quotidiennes dans divers environnements, le film réalisé par Chloé Zhao a recueilli 2 millions de vues au cours de ses cinq premiers jours rien qu’aux États-Unis. De cette manière, a battu le record d’audience pour une première Marvel en dépassant les 1,8 million de vues de Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Ce film est sorti sur grand écran début novembre et les fans pourront en profiter sur la plateforme à partir du 12 janvier 2022. Malgré un beau casting de stars et de visages reconnus, les critiques ont été très sévères et lui ont accordé des notes terribles, appelant même c’est le pire film de tous les temps. MCU. Cependant, le public a la dernière réponse et c’est plus que positif.

Pour mesurer le succès de la première en Disney+, l’endroit Le Direct j’affirme que Escouade suicide Oui Résurrections matricielles, qui sont arrivés simultanément sur HBO Max aux États-Unis, n’ont pas dépassé le nombre de Éternels. Depuis quelques semaines, le streaming a commencé à publier les données d’audience de chacun de ses contenus dans la semaine, on s’attend donc à ce que les chiffres mondiaux soient plus surprenants.

