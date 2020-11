Jude Law se sent béni de revenir en tant que Dumbledor dans Fantastic Beasts 3

Au cours d’une illustre carrière, l’acteur Jude Law a joué de nombreux rôles célèbres dans de nombreux films à succès. Ces dernières années, Law fait également partie de Warner Bros. ‘ Bêtes fantastiques franchise, et reviendra dans le rôle de l’assistant Albus Dumbledore pour Bêtes fantastiques 3. Lors d’un entretien avec sa co-star Dan Fogler pour son podcast, La 4d Xperience de Dan Folger!, Law expliqua son sentiment de révérence pour le personnage de Dumbledore.

« Je suis si heureux d’être dans cette entreprise et je suis si heureux de jouer ce personnage. On a l’impression que chaque jour que nous faisons ces films, c’est une telle bénédiction. Et il y a aussi un tel sentiment de bien, c’est la révérence, je suppose, parce qu’ils occupent une place si spéciale dans tant de gens. Tenez le cœur et la vie des gens. Je n’ai jamais vraiment ressenti cela comme je l’ai dans ce travail. La responsabilité qui en découle. Mais c’est aussi une belle chose c’est comme recevoir un artefact vraiment précieux ou quelque chose dont vous devez vous occuper, peut-être nettoyer un peu. «

La franchise Fantastic Beasts a été lancée en 2016 avec bêtes fantastiques et où les trouver. Situé dans la même réalité que le Harry Potter série, mais des décennies plus tôt, le film racontait l’histoire du magizoologiste Newt Scamander, qui vient en Amérique à la recherche de créatures insaisissables à ajouter à sa collection. Au fur et à mesure que la franchise se développait, il devint évident que la véritable viande de l’histoire était liée aux tentatives du sorcier noir Gellert Grindelwald d’asservir les moldus et aux tentatives de Dumbledore et de ses alliés pour arrêter Grindelwald.

Alors que la franchise a commencé avec beaucoup de fanfare, le Bêtes fantastiques série est tombée sous un nuage ces derniers temps. Tout d’abord, il y a eu les commentaires faits sur Twitter par le créateur de la série JK Rowling qui ont été accusés d’être transphobes. Ensuite, l’un des acteurs principaux, Ezra Miller, a été filmé en train d’agresser une fan.

Enfin, il y a eu le cas de Johnny Depp, qui joue Grindelwald. Plus tôt cette année, l’acteur a été enfermé dans une horrible bataille juridique avec son ancienne partenaire Amber Heard. Les retombées de toute l’affaire ont affecté la position de Depp avec Warner Bros., et l’acteur a rapporté que le studio lui avait demandé de quitter son rôle dans la série, ce qu’il a fait par la suite.

Cela avait conduit une section du fandom à exiger que le studio réintègre Depp dans le rôle de Grindelwald, tandis qu’une autre section demande que Colin Farrell soit amené à remplacer Depp en tant que Dark Wizard.

Même dans le cas de Jude Law, son travail en tant que Dumbledore est problématique pour certains fans. Depuis que Rowling avait confirmé il y a des années que Dumbledore était gay et amoureux de Grindelwald, certains fans exigent que la relation particulière soit élargie dans les films, alors que ne pas le faire est considéré comme homophobe. Il sera intéressant de voir à quel point la franchise peut se permettre de contester davantage avant que Warner ne décide que tout cela ne vaut pas la peine et abandonne entièrement la série. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois sur cms.megaphone.fm

