Jensen Ackles révèle qu’il travaille sur le projet Secret Future DC

La star de Supernatural et The Boy, Jensen Ackles, a révélé qu’il travaillait actuellement sur un projet DC, mais qu’il n’en parlerait pas.

Jensen Ackles est surtout connu pour avoir joué Dean Winchester dans Surnaturel pendant quinze saisons, et on le verra bientôt jouer le rôle de Soldier Boy dans la série de bandes dessinées ultra-violentes d’Amazon Les garçons, et il semble qu’il envisage de s’en tenir aux adaptations de bandes dessinées pendant un petit moment après avoir révélé qu’il travaillait sur un projet secret de DC, mais n’irait même pas jusqu’à dire s’il s’agit d’un film ou d’une série télévisée. Les propriétés de super-héros étant une grande entreprise, il n’est pas surprenant qu’Ackles veuille continuer dans cette voie.

Avant de devenir synonyme de Surnaturel, Ackles a déjà plongé dans le monde de DC avec certains de ses rôles plus anciens. Il est apparu comme Jason Teague dans Smallville’s quatrième saison, l’amour inters de Lana Lang, et il a également fourni une voix off pour le personnage de Jason Todd dans le film d’animation Batman : sous le chaperon rouge. Il a récemment pris la voix du chevalier noir lui-même dans Batman : le long Halloween. N’ayant apparemment pas été en mesure de se débarrasser des rôles de bande dessinée pendant trop longtemps, ce n’était toujours qu’une question de temps avant qu’il n’en annonce un nouveau.

FILM VIDÉO DU JOUR

Rejoignant Michael Rosenbaum sur le podcast Inside of You, on a demandé à Ackles auquel des projets de Marvel ou de DC il aimerait faire partie à l’avenir, auquel il a révélé la nouvelle qu’il travaillait déjà potentiellement sur un. Avec le nouveau film ou la nouvelle émission seulement à ses débuts, l’acteur ne veut pas trop s’avancer en donnant trop de détails à ce sujet. Il a dit:

« Il y a une propriété DC que je développe actuellement avec Warner Bros. et d’autres bons partenaires pour lesquels je croise les doigts. Mais, encore une fois, je ne vais pas en parler parce que [I] je ne veux pas lui porter la poisse. »

Jensen Ackles pourrait travailler sur l’un des nombreux projets de DC actuellement en développement







Alors que le projet immédiat d’Ackles est Winchesterla série préquelle de Surnaturel cela a fait sensation lorsqu’il a été annoncé qu’il n’avait pas impliqué la co-star de la série de l’acteur Jared Padalecki et qu’il ne lui avait apparemment même pas dit qu’il était en développement, mais il y a un certain nombre de projets DC qui ont laissé entendre qu’il pourrait être une partie de.

Il y a beaucoup d’idées de séries qui circulent en ce qui concerne DC, avec Warner Bros. désireux de publier autant de nouveau contenu basé sur la bande dessinée que possible. Il existe actuellement un certain nombre de séries HBO Max en cours de discussion, telles que des émissions basées sur les personnages de John Constantine, Madame Xanadu, Green Lantern, ainsi que les deux Le Batman des spin-offs centrés sur The Penguin and the Gotham Police Department de Colin Farrell et d’autres projets de Pacificateurde James Gunn qui n’ont pas encore été annoncés.

De plus, Ackles entretient de bonnes relations avec les gens de The CW, avec Winchester ayant déjà une maison là-bas et que l’acteur a eu une expérience antérieure dans le monde de Homme chauve-sourisleur Chevaliers de Gotham La série aurait pu être un candidat possible à l’attention d’Ackles. Cependant, cette série a déjà annoncé la majeure partie de son équipe de travail, il semble donc peu probable qu’il soit si méfiant sur le sujet si tel était le projet. Avec très peu d’autres choses à faire, les fans devront attendre que le projet soit prêt avant qu’Ackles ne soit prêt à divulguer un peu plus d’informations.





Soldier Boy de Jensen Ackles est au centre de la saison 3 de The Boys Le showrunner des Boys, Eric Kripke, a déclaré que la saison 3 plonge dans « l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici » à travers l’introduction de Soldier Boy de Jensen Ackles.

Lire la suite





A propos de l’auteur