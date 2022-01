Marvel’s Eternals enregistre des débuts record de 2 millions de vues sur Disney +

Marvel’s Éternels a peut-être été malmené quand il a atterri dans les cinémas le mois précédent Spider-Man : Pas de retour à la maison, avec un barrage de mauvaises critiques sur Rotten Tomatoes faisant de l’introduction épique de plus d’une douzaine de nouveaux personnages MCU le film le moins bien noté de tout l’univers cinématographique Marvel. Cependant, bien qu’il s’agisse du seul film « pourri » du MCU sur le site, The Direct a rapporté Éternels L’arrivée sur Disney + l’a vu devenir un record en tant que plus grand début de MCU sur la plate-forme, avec plus de deux millions de foyers américains visionnant le film au cours de ses cinq premiers jours.

Éternels la course cinématographique a atterri dans une période incertaine pour Marvel, et pendant longtemps, il a semblé que le film était destiné à être lancé avec une sortie simultanée Disney + de la même manière que Veuve noire avant cela. Cependant, le succès de Shang-Chi et la légende des dix anneaux a vu Disney et Marvel Studios prendre la décision de faire de tous les futurs films MCU des exclusivités cinématographiques pendant une période d’au moins 45 jours, les films passant ensuite au streaming sur Disney +. Éternels a donc valu l’étrange distinction d’être le sixième film le plus rentable de l’année au box-office national, bien qu’il ait eu le week-end d’ouverture le plus bas des offres précédentes de MCU Phase 4.

Cependant, les chiffres mondiaux ont livré une image différente, le film surpassant à la fois Veuve noire et Shang-Chi et la légende des dix anneaux avec un montant brut de 401,9 millions de dollars, ce qui était énorme par rapport aux autres versions des deux dernières années. Ce qui a empêché le film d’en faire plus dans les cinémas n’est toujours pas clair, mais c’était une combinaison du fait que le film n’était pas lié à un ensemble existant de personnages MCU, de nombreuses personnes ne voulant pas s’aventurer dans les cinémas pour un film qu’elles ne connaissaient pas. autant de choses et peut-être certaines de ces critiques négatives ont conduit certains à simplement s’asseoir et à attendre que le film atterrisse sur Disney + quelques mois plus tard.

La performance d'Eternals est difficile à comparer, mais dans l'ensemble, elle a atterri avec un Big Bang







Quand on regarde les performances de Éternels, deux millions de flux en cinq jours est un chiffre décent, mais en le comparant en dehors de la bulle Marvel avec des films HBO Max comme La brigade suicide et La Matrice : Résurrections, le film n’a pas gagné le même nombre de vues que ces deux films au cours de la même période. Bien sûr, les deux La brigade suicide et Les résurrections matricielles sont sortis sur HBO Max en même temps qu’ils ont fait leurs débuts au cinéma, et en ce qui concerne le nombre d’audience au cinéma, le brut de ces deux films combinés était inférieur à Éternels transport au box-office. Éternels a également réussi à attirer plus de vues que l’un ou l’autre Cruelle ou Mulane, qui ont tous deux reçu une sortie le jour et la date sur Disney + et ont rapporté respectivement 686 000 et 1,2 million.





L’accueil Disney+ pour Éternels a prouvé que le film valait plus que ne le suggérait sa sortie initiale au cinéma, et il sera intéressant de voir quel type de réponse cela apporte en termes de score global d’approbation du public que le film détient sur des sites comme Rotten Tomatoes. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune information sur le moment ou la manière dont les personnages ont été introduits dans Éternels reviendra au MCU, nous savons qu’il y a un certain nombre de projets en cours mettant en vedette la nouvelle famille de super-héros MCU, et ces chiffres Disney + ajouteront une certaine confiance à ces projets à l’avenir.





