Amber Heard au Festival du film de Taormina pour la première d’un nouveau film

Malgré les récentes rumeurs, Ambre Entendu n’a pas « quitté » Hollywood. Bien que l’année écoulée n’ait pas été facile pour l’actrice assiégée, Heard revient sous les projecteurs en tant que star du tout nouveau film Dans le feu, un thriller surnaturel. Le film sera présenté en première au prochain 69e Festival du film de Taormina en Sicile, et Heard sera présent pour la projection. Rejoindre Heard pour la première de Dans le feu sera le réalisateur Cody Allyn et l’acteur Eduardo Noriega. Le festival se déroule du 23 juin au 1er juillet, et Dans le feu premières le 24 juin au Teatro Antico di Taormina.





Un premier regard sur Heard dans le film a également été révélé, visible sur l’image ci-dessus. Avec Heard, le film met en vedette Eduardo Noriega et Lorenzo McGovern Zaini. Dans le film, qui se déroule en 1899, Heard incarne une psychiatre américaine de 38 ans alors qu’elle arrive « dans une riche ferme en Colombie après avoir été appelée pour résoudre le cas d’un enfant dérangé à la suite d’accusations de plus en plus insistantes selon lesquelles l’enfant est le diable ». Alors que la femme essaie de psychanalyser l’enfant, les événements néfastes s’intensifient et sa « guérison » devient une course pour sauver le petit garçon de la fureur de ses concitoyens, et peut-être même de lui-même. »

Selon les cinéastes, le réalisateur Conor Allyn a abordé le projet en mettant « l’accent sur l’amour et le triomphe de l’amour sur la haine dans une lutte pour le salut. Dans le ton de réalisme magique du film, Allyn utilise le chemin du film pour trouver l’amour même lorsque nous pensions que c’était les braises s’étaient éteintes depuis longtemps, et permet à cet amour de nous sauver, même lorsque nous nous sentons loin d’être dignes du salut. »

Allyn a précédemment inclus le film occidental moderne No Man’s Land, publié par IFC Films. Ce film mettait en vedette Frank Grillo, George Lopez et Andie Macdowell. Il a également réalisé le Netflix Original Marcher. Conduire. Rodeo et produit exécutif je ne suis plus là.

Amber Heard reviendra sur grand écran dans la suite d’Aquaman

Cela marque également le premier rôle majeur pour Heard après le procès en diffamation très médiatisé avec son ex-mari Johnny Depp l’année dernière. Cependant, avant le procès, elle avait déjà filmé son travail pour la suite de super-héros Aquaman et le royaume perdu. Il y avait eu des spéculations selon lesquelles ses scènes pourraient être supprimées du film, mais une projection de la bande-annonce, qui n’a pas encore été rendue publique, a confirmé la présence de Heard dans ce film. Il sera officiellement présenté en salles le 20 décembre 2023.

Au cours des dernières semaines, il y avait eu des rapports selon lesquels Heard avait gardé un profil bas, vivant une vie hors de la grille et hors des projecteurs du public. Comme le procès en diffamation ne s’est pas terminé en sa faveur, beaucoup ont émis l’hypothèse qu’elle ne pourrait pas continuer à travailler à Hollywood, compte tenu de la controverse suscitée par la couverture du procès. Mais alors que Depp a également évolué en prenant de nouveaux projets de films, il semblerait que Heard cherche également à remettre sa carrière sur les rails.

