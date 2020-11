La critique la plus récente du prince Harry et de Meghan Markle prouve qu’ils sont toujours défavorisés par les médias

Le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex se sont séparés de la famille royale en janvier, lorsqu’ils ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions de membres de la famille royale. Maintenant, Harry et Meghan vivent de l’autre côté de l’étang aux États-Unis, bien qu’Harry veuille toujours être impliqué dans la famille royale dans une certaine mesure.

Le couple a eu du mal à convaincre le public – mais il est difficile de nier l’hypocrisie dans leurs dernières critiques.

Prince Harry et Meghan Markle | Rosa Woods / Piscine / Getty Images

Le prince Harry et Meghan Markle se sont séparés de la famille royale plus tôt cette année

En janvier, le prince Harry et Meghan Markle ont choqué les fans lorsqu’ils ont annoncé qu’ils se retireraient de leurs rôles royaux. Le couple avait reçu des critiques incessantes depuis son mariage en 2018, et Meghan avait donc du mal à établir une relation avec le public.

Bien que les gens aient été surpris, il est difficile de dire que personne ne l’a vu venir. Meghan et Harry voulaient initialement continuer à servir la reine tout en acquérant une indépendance financière, mais cela s’est avéré légalement impossible, ils ont donc choisi de quitter complètement la famille. Les deux ont déménagé en Amérique du Nord en janvier et ont déménagé en Californie deux mois plus tard. Ils ne sont pas revenus au Royaume-Uni depuis leur dernier engagement royal en mars.

Le prince Harry et Meghan Markle lors de l’un de leurs derniers engagements royaux en mars 2020. | Samir Hussein / WireImage

Les critiques de Harry et Meghan pour le jour du Souvenir prouvent qu’ils sont toujours en disgrâce auprès des médias

Harry et Meghan ont continué à faire du travail caritatif depuis leur déménagement aux États-Unis, mais il semble que le fossé entre les Sussex et leur famille ne se soit pas encore atténué. La famille royale a toujours célébré le jour du Souvenir en honorant ceux qui ont servi, et cette année, le palais aurait rejeté la demande d’Harry de déposer une gerbe en son nom.

Pour rendre hommage, Harry et Meghan ont visité un cimetière en Californie, où ils ont rendu hommage aux morts. Les deux ont publié des photos, mais les images ont rencontré des réactions négatives de la part des médias. Insider a rapporté que Piers Morgan a qualifié les images de «coup de pub déplaisant». Il y a eu des rapports selon lesquels Harry et Meghan utilisaient les images pour revenir à la famille royale.

Bien que les membres de la famille royale aient célébré la journée comme ils le font toujours, la reine Elizabeth a également publié une image d’elle honorant les morts en privé – mais il n’y a pas eu de critique pour ses actions.

La décision des médias de faire une montagne à partir des photos de Harry et Meghan, tout en ignorant apparemment que la reine a fait de même, est en quelque sorte un geste hypocrite. La reine est très admirée au Royaume-Uni et dans le monde, et il est facile de déduire que ses respects de la même manière que son petit-fils ne justifiaient pas les mêmes critiques.

Le prince Harry et Meghan Markle ont assisté à la cérémonie du jour du Souvenir aux côtés de la famille royale en 2019. | Léon Neal / Getty Images

Harry et Meghan ne reviendront probablement pas au Royaume-Uni de si tôt

Harry et Meghan ont récemment acheté une maison à Montecito, en Californie, et il semble qu’ils soient là pour le long terme. Les deux n’auraient pas prévu de retourner au Royaume-Uni pour passer Noël avec la famille de Harry; c’est la tradition de passer Noël en tant que Sandringham avec la reine, bien que Harry et Meghan ne soient pas non plus venus l’année dernière. Il est possible que le couple revienne pour un événement majeur tel que Trouping the Colour au printemps prochain, mais le temps nous dira si le fossé entre la famille continue de se creuser.